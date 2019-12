Analyse: Waarom Red Bull nog veel werk aan de winkel heeft

Na de dominante Grand Prix van Brazilië (met pole en winst) werd door bepaalde liefhebbers al een voorzichtige polonaise ingezet. Want zou dit dan de voorbode voor een machtsgreep in 2020 zijn? Motorsport.com analyseerde meteen na afloop al dat de hoogte voor een vertekend beeld heeft gezorgd in Sao Paulo. De turbo van de Honda-motor en de rake van de RB15 hebben daar waarschijnlijk een aardige rol in gespeeld. Hierdoor zou de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi een uiterst interessante graadmeter worden, het Yas Marina Circuit ligt immers op zeeniveau.

Het beeld van die race bevestigt eigenlijk wat eerdere races op zeeniveau ook al hebben laten zien: ja, Red Bull is ontegenzeggelijk aan de beterende hand en lijkt momenteel de tweede auto te hebben, maar tegelijk heeft de formatie nog veel werk aan de winkel voor volgend seizoen. Mercedes en vooral Lewis Hamilton maakten dat in Abu Dhabi nog maar eens duidelijk. Ze besloten in de Golfstaat zo vlak voor de kerstdagen nog even een signaal af te geven.

Het resultaat liet weinig aan de verbeelding over. Verstappen gaf in de kwalificatie drieënhalve tienden toe en strandde in de race op bijna zeventien seconden van Hamilton. En dat met een identieke strategie. Nou moeten we daar wel bij aantekenen dat het Yas Marina Circuit de afgelopen jaren een typisch Mercedes-baantje is gebleken, sinds 2014 won er steevast een Zilverpijl. Dit laat echter onverlet dat de krachtsverhoudingen van vorig weekend veelzeggend zijn. Zeker als we iets meer in detail naar de sectortijden kijken.



Rondetijd S1 Snelheid S2 Snelheid S3 Snelheid Speed trap Hamilton 1.34.699 16.903 288.6km/u 40.561 319.6km/u 37.235 228.6km/u 321.1km/u Verstappen 1.34.964 16.967 287.2km/u 40.648 322.8km/u 37.349 231.7km/u 322.6km/u Leclerc 1.35.196 16.804 293.1km/u 40.521 324.4km/u 37.871 234.1km/u 327.2km/u

In de bovenstaande tabel staan de ideale rondetijden van de kwalificatie weergegeven. Niet zoals ze daadwerkelijk gereden zijn in Q3, maar alle snelste sectortijden (dus uit Q1, Q2 en Q3) per coureur bij elkaar opgeteld. Aan deze sectortijden is allereerst te zien dat Ferrari nog altijd een levensgroot probleem heeft in bochtige delen, zoals op het Yas Marina Circuit in sector drie. Leclerc verloor daar maar liefst zes tienden op de Britse wereldkampioen. Dit bleek zelfs met het surplus aan topsnelheid - dat er nog wel steeds is - onmogelijk goed te maken.

Bij Verstappen ligt het genuanceerder, de Nederlander verliest overal iets. In de eerste sector 0,064 van een seconde, in de middelste sectie 0,087 en in het afsluitende gedeelte 0,114. Vooral dat laatste is opvallend en onderstreept eigenlijk precies wat Adrian Newey en Helmut Marko aan het begin van 2019 al toegaven: het chassis van de RB15 is niet subliem, Red Bull wint daar minder mee dan in de voorgaande jaren. In Abu Dhabi zagen we dat weer. Sterker nog: Verstappen verloor in het bochtige gedeelte juist meer op Hamilton dan op andere plekken.

Mercedes heeft een stap gemaakt met het chassis

Naast de bovenstaande conclusie over Red Bull zegt dit veel over Mercedes: het Zuid-Duitse merk heeft voorafgaand aan het afgelopen seizoen een ijzersterk totaalpakket gebouwd. De motor was sinds de intrede van het hybride tijdperk (in 2014) al goed, maar qua chassis heeft Mercedes in de winter van 2018 nog weer een flinke stap gezet. Het maakte dat Mercedes dit seizoen kon winnen in onder meer Monaco en Hongarije.

Voor de kwalificatie in Abu Dhabi is er nog één andere variabele die kan bijdragen aan het grotere verschil in sector drie: de afstelling. "Ik ben er aardig zeker van dat Mercedes met iets meer downforce reed. Dit kostte de coureurs wat tijd op de rechte stukken, maar hierdoor konden ze wel beter met hun banden omgaan", analyseert voormalig technisch directeur Gary Anderson. Als dat inderdaad het geval is, zegt dat nog iets anders. Een afstelling met extra downforce zou immers schadelijk moeten zijn in de sectoren één en twee, waar de nadruk op topsnelheid ligt. Maar in die stukken won Mercedes nog altijd iets op Red Bull en verloor men slechts een beetje op Ferrari. Het totaalpakket van Mercedes is met andere woorden zo goed, dat men zich dergelijke aanpassingen kan permitteren en dat men er (bijvoorbeeld voor de bandenslijtage) mee kan spelen.

Wel beter dan de voorgaande jaren

Nou neemt al het bovenstaande absoluut niet weg dat Red Bull met Honda op de goede weg is. Zo gaf Verstappen ditmaal 0,360 van een seconde toe in de kwalificatie en bedroeg dat gat naar pole in 2018 en 2017 respectievelijk 0,795 en 1,097. In dat opzicht is de progressie van Red Bull - op dit specifieke circuit - wel glashelder te zien. Punt is alleen dat Red Bull op een meer representatief circuit dan Interlagos nog niet helemaal op ooghoogte van de benchmark (Mercedes) acteert.

In de winter gelijke tred houden met Mercedes, waar men ook niet stil zit, is met andere woorden niet genoeg. Red Bull heeft eerst nog een kloof te dichten en moet daarna de winterse progressie van Mercedes zien te counteren. Geen sinecure, al is er naast het aanwezige momentum wel één voordeel: door stabiliteit in de reglementen wordt de winstmarge van Mercedes steeds iets kleiner. Dus ja, er zijn best redenen om optimistisch te zijn over Red Bull in 2020, maar de Grand Prix van Abu Dhabi heeft eens te meer laten zien dat men absoluut nog niet te hard van stapel moet lopen.

Video: Verstappen maakte dit jaar kennis met de Honda-historie