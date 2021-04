Alpine: Updates van Imola hebben ‘meer effect’ op andere circuits

De opening van het Formule 1-seizoen draaide uit op een teleurstelling voor Alpine. Voor de Emilia-Romagna GP in Imola werd vervolgens alles op alles gezet om de wagen te verbeteren. Het team kwam met een aantal updates op de proppen. In de kwalificatie betaalde het zich niet uit, Esteban Ocon bereikte Q3 en werd negende. Fernando Alonso kwam echter niet verder dan de vijftiende tijd. Tijdens de race pakten de beide coureurs wel punten, al was dat grotendeels te danken aan de straf die Kimi Raikkonen na de race uitgedeeld kreeg.

Ondanks dat heeft Alpine wel degelijk een stap gezet met de updates. “We hebben progressie geboekt en [de updates] werken goed”, constateerde Brivio na het raceweekend in Imola. “Het is mogelijk dat deze verbeteringen en updates nog beter werken als we op andere circuits komen. Maar we zijn redelijk tevreden, ik denk dat we wel degelijk vooruitgang geboekt hebben. We staan dichter bij de auto’s voor ons, denk ik.

Hoewel de voormalig Suzuki MotoGP-chef niet in detail wilde treden over de verbetering, noemde hij het een ‘meetbaar’ verschil. “Dat kan ik niet zeggen, maar we hebben de cijfers”, aldus Brivio. “Ik wil geen cijfer noemen omdat we daarmee verwachtingen scheppen of juist zorgen voor teleurstelling. We houden het voor ons, maar we hebben de cijfers. We voelen dat het beter gaat, daarom blijven we er nu ook aan werken.”

Betere balans stemt Alonso tevreden

Alonso merkte dat de updates in ieder geval bijdroegen aan meer downforce en zorgden voor een betere balans van de A521. “Ik denk dat we de wagen van Bahrein naar Imola wel degelijk verbeterd hebben, tijdens de training kreeg ik een positieve indruk van de nieuwe onderdelen”, aldus Alonso. “Op basis van wat we nu getest hebben, zien we meer aerodynamische druk op de wagen. We hebben meer downforce. Ook de balans is beter dan het was in Bahrein, de grip aan de achterkant is beter. Over het algemeen hebben we een goede stap gemaakt.”