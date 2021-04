In De Nationale Autoshow van nieuwszender BNR deed directeur Denis Donkervoort vorig jaar al plannen uit de doeken om met nieuwe technologie door te breken in de Formule 1. Twee van de huidige teams hebben interesse getoond in het gebruiken van de technologie, vooral vanwege de consistente kwaliteit en de mogelijkheid om met een radius van 0 mm te produceren. Het proces is in het leven geroepen om lichte onderdelen te ontwikkelen ter compensatie van de zware accu’s die in elektrische auto’s gebruikt worden. Hoewel deze techniek dus vooral gericht is op de auto-industrie, heeft men ook interesse gehad uit de luchtvaart, de wielrennerij, de drone-industrie en bouwers van zeilschepen.

Dankzij de Ex-Core technologie hebben ontwerpers volledige vrijheid om met nieuwe vormen te komen, zonder dat de sterkte van het materiaal een beperkende factor is. Dit maakt het een interessant proces voor allerlei vakgebieden. Bij het vormen van de onderdelen wordt een gepatenteerde foam gebruikt om interne druk te geven. Het betekent dat de composietmaterialen van binnenuit gevormd worden in plaats van de gebruikelijke methode waarbij de composiet vanaf de buitenkant gevormd wordt. De foam zet uit en vormt vervolgens het onderdeel naar de mal die gebruikt wordt.

Ex-Core is sinds vorig jaar een zelfstandig bedrijf in de Donkervoort-familie. Sinds halverwege vorig jaar wordt er ook in de Formule 1 getest met het nieuwe materiaal. Daarnaast zijn er nog vijf sectoren waar al van de technologie gebruik gemaakt wordt. Men hoopt volgend jaar – als de Formule 1 overstapt naar een nieuw reglement – definitief door te breken met de technologie. Het is niet bekend welke teams werken met de technologie van Ex-Core. Om het proces inzichtelijk te maken heeft Ex-Core voor het eerst een video vrijgegeven: