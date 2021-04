De track limits waren na de openingsrace van 2021 in Bahrein hét onderwerp van gesprek. Het gebrek aan eenduidige richtlijnen gedurende het weekend zorgde voor verwarring en controverse, wat in de hand werd gewerkt doordat het Bahrain International Circuit enorme uitloopstroken heeft. Vervolgens reisde de F1 voor de tweede race af naar Imola en vooraf was de verwachting dat er op het Italiaanse circuit minder problemen zouden zijn met de track limits. In de vrije trainingen en de kwalificatie bleek dat echter niet het geval, want maar liefst 63 rondetijden werden afgenomen vanwege het buiten de lijntjes kleuren.

Voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz is na twee races klaar met de discussie over track limits. De voorzitter van rijdersvakbond GPDA, die tevens betrokken is bij het ontwerp van het circuit in het Saudische Qiddiya, pleit ervoor om alle circuits zodanig om te bouwen dat het onmogelijk wordt om voordeel te behalen door buiten de baan te gaan. “Ik ben altijd al tegenstander geweest van kunstmatige track limits, want je hebt natuurlijke track limits nodig. Het is heel simpel als er gras of grind ligt”, vertelde hij tijdens de uitzending van de GP van Emilia-Romagna op ORF.

Op Imola konden coureurs op twee specifieke punten voordeel behalen door zich niet aan de track limits te houden: het uitkomen van de langzame Variante Alta en de snelle linkerbocht Piratella. Dat zijn de enige plekken waar naast de baan asfalt ligt, wat ervoor zorgt dat coureurs meer snelheid mee kunnen nemen door wijd te gaan. Wurz begrijpt echter heel goed dat wedstrijdleider Michael Masi op deze plekken moest ingrijpen. “Ik kan me voorstellen dat de auto’s nog twee meter verder naar rechts gaan rijden als men de track limits laat voor wat het is. Dan blijft er echter geen uitloopstrook meer over en daarmee zou je als wedstrijdleider van de FIA je eigen veiligheidsberekeningen belachelijk maken. Daarom heeft de wedstrijdleider dus weinig keuze.”

Bovendien golden in de Variante Alta en Piratella weer andere regels. In de snelle bocht 9 werd de witte lijn als uitgangspunt genomen, in de chicane werd de rondetijd pas afgenomen als een coureur wijder ging dan de kerbstones. Dat maakt het voor zowel fans als coureur ‘verwarrend’, aldus Carlos Sainz Jr.. “Ik heb mijn mening al geventileerd bij de FIA. We moeten proberen in alle bochten dezelfde regel te hanteren. Dat mag een witte lijn zijn of de kerbstones, maar het moet voor iedere bocht gelden. Zo staan we er denk ik allemaal in.”