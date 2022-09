Er was afgelopen weekend bij fans, media, teams en zelfs bij sommige FIA-functionarissen onzekerheid over de startopstelling voor de Grand Prix van Italië. Op Monza incasseerden negen coureurs een gridpenalty wegens een motorwissel, waarbij het niet voor iedereen duidelijk was hoe deze straffen toegepast moesten worden. Dit omdat de regels hiervoor op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Uiteindelijk publiceerde de FIA de voorlopige startopstelling pas bijna vier uur na de kwalificatie.

Voor sportief directeur Alan Permane van Alpine bevatte deze publicatie geen verrassingen. Hij kende de regels. “We hebben een richtlijn uit 2020 en de grid zag er op exact dezelfde manier uit als hoe het volgens deze richtlijn had gemoeten”, aldus Permane. “Die richtlijn is opgesteld door de F1 en FIA en is sindsdien consistent toegepast. Dus volgens mij waren er geen verrassingen, maar misschien waren er mensen die de richtlijn niet hadden.”

“Ik ben het er wel mee eens dat drie uur en drie kwartier wat lang is”, vervolgt Permane. “Volgens mij is het relatief simpel om direct nadat de laatste auto over de streep is gekomen in de kwalificatie de voorlopige startopstelling te publiceren, onder voorbehoud van de technische keuring en dergelijke. Ik weet niet waarom het op Monza zo lang duurde. Ik gok dat ze alles twee of drie keer aan het checken waren. Ze worden geacht om de grid vier uur voor de start van de race te publiceren, dus alles wat we zaterdagavond ontvangen is een bonus. Maar ik snap dat het voor jullie belangrijk is. Dat is het ook voor ons, zodat we aan de slag kunnen met de strategie en dat soort dingen.”

Op de vraag van Motorsport.com of computersoftware kan helpen bij het vaststellen van de startopstelling, antwoordt Permane: “Dat kan ik me voorstellen, al ben ik geen expert. Maar aan het einde van de kwalificatie heb je alle informatie al. Ik weet zeker dat ze ernaar gaan kijken.”