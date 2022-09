Track walk

Mike Krack gaat mee met de track walk van Sebastian Vettel en andere teamleden van Aston Martin

Niet alle teambazen in de Formule 1 doen donderdag mee met de gebruikelijke track walk, ondanks dat deze zeker van waarde kan zijn. Een teambaas draagt de verantwoordelijkheid voor de prestaties van zijn equipe en brengt de dagen in de fabriek vooral door met vergaderingen met de verschillende afdelingshoofden, maar op het circuit moet het vervolgens gebeuren. Een track walk kan helpen om details over de baan te leren die je op televisie niet meekrijgt.

Omdat Mike Krack zelf ook een technische achtergrond heeft, is hij graag betrokken bij alle technische zaken. De track walk is dan een ideaal moment om deze op een informele manier te bespreken. Het is bovendien een uitstekende gelegenheid om even achter je bureau vandaan te komen en om de benen te strekken tussen alle vergaderingen door. Zeker als je een fanatiek hardloper bent, zoals deze voormalig autosportbaas van BMW.

De buitenwereld

Praten met de media hoort ook bij het Grand Prix-weekend van Mike Krack

Het fungeren als aanspreekpunt voor de buitenwereld is een ander aspect van het Grand Prix-weekend van een F1-teambaas. Dit levert niet alleen herkenbaarheid voor de media en fans op, het stelt de rest van het team ook in staat om zich te focussen op de voorbereiding van de race zonder gestoord te worden door de altijd op content jagende tv-ploegen. Voordat het aantal camera’s in de paddock drastisch toenam door Netflix-serie Drive to Survive, stuurden meerdere tv-stations ook al grote ploegen naar een Grand Prix.

De FIA organiseert haar eigen persconferenties, die deels op televisie worden uitgezonden. Doorgaans nemen de teambazen zaterdagochtend plaats achter de microfoon in de perskamer van het circuit. Meestal doet Krack dat voor Aston Martin, maar soms kiest de FIA om meer technische informatie te kunnen krijgen voor een engineer. Daarvoor valt de keuze dan op Andy Green of Tom McCullough. Zij zijn respectievelijk technisch directeur en performance directeur bij Aston Martin.

Het aanstaande afscheid van Sebastian Vettel domineerde het nieuws in het begin van het Grand Prix-weekend in Hongarije. Vanzelfsprekend werd Krack uitgebreid gevraagd naar zijn mening over de beslissing van de viervoudig wereldkampioen en naar wie hem moet opvolgen. Lastig, omdat achter de schermen natuurlijk al werd gewerkt aan de komst van Fernando Alonso. “Ik denk dat we ons dit weekend op Sebastian moeten richten en niet over namen moeten speculeren. Over dat laatste gaan we ons vanaf maandag buigen”, sprak Krack, die in het verleden bij BMW overigens nog samenwerkte met Vettel, diplomatiek.

Na de persconferentie melden de teambazen zich in het vierkantje om de tv-zenders bij langs te gaan. Zoals je je kan voorstellen is er een overlap in de vragen van de verschillende interviewers. Het is daarbij dus van belang om geduldig te blijven en een glimlach op het gezicht te houden. En veel talen kunnen spreken, zoals Krack, helpt misschien ook. Hij spreekt zijn moedertaal Luxemburgs (met RTL Zwee is er bij sommige Grands Prix een Luxemburgse tv-zender op locatie te vinden), Duits, Frans en Engels. Krack kan ook Italiaans. “Maar niet goed genoeg voor een interview. Misschien moet ik nu een cursus Spaans volgen”, lacht Krack, doelend op de komst van Alonso.

Het team aansturen

De teambaas overziet of de laatste voorbereidingen op de grid goed verlopen

De wagen op het circuit krijgen en er het maximale uithalen, is de belangrijkste prioriteit voor een teambaas gedurende een Grand Prix-weekend. Dat vraagt oog voor detail en de vaardigheid om te delegeren. Een teambaas wil ervoor zorgen dat iedereen in het team zijn of haar hoogste niveau haalt, maar zonder te veel bij hen over de schouders mee te kijken.

Een teambaas schuift ook aan bij de interne vergaderingen die een team na een sessie heeft. Daarnaast is hij betrokken bij de racesimulaties, waaruit de meest waarschijnlijke scenario’s voor zondag naar voren komen. Als een team updates heeft genomen - Aston Martin introduceerde in Hongarije een nieuwe en controversiële achtervleugel - dan moet ook de teambaas hier kennis over opdoen. Hij moet weten hoe de updates functioneren en of ze voldoen aan de verwachtingen, aangezien journalisten hier vragen over stellen.

In aanloop naar de start van de race, als op de grid de laatste voorbereidingen worden verricht, is het de taak van de teambaas om ervoor te zorgen dat alles in gereedheid wordt gebracht. Krack laat de monteurs hun werk doen, terwijl hij contact onderhoudt met bijvoorbeeld performance directeur McCullough en head of trackside engineering Bradley Joyce.

Zo gaat het echter niet altijd: soms moet er een moeilijke beslissing worden genomen. Dat was bijvoorbeeld het geval in Miami, waar de brandstof van Aston Martin te koud was (deze mag niet kouder zijn dan 10 graden Celsius van de door de FIA vastgestelde buitentemperatuur). Daardoor moesten Vettel en teamgenoot Lance Stroll allebei vanuit de pitstraat starten.

Aan de pitmuur

Over het algemeen neemt een teambaas gedurende een sessie plaats aan de pitmuur

De meeste teambazen - Toto Wolff zit bij Mercedes in de pitbox - nemen gedurende een sessie plaats aan de pitmuur. Tijdens het rijden communiceert een coureur over het algemeen alleen met zijn engineer, om afleiding en verwarring te voorkomen. Een teambaas kijkt en luistert vooral of iedereen het uitgestippelde plan volgt. Daarom is het voor tv-zenders als Sky Sports en Servus TV mogelijk om een teambaas gedurende een sessie te interviewen, het zijn immers de engineers en strategen die de beslissingen nemen. Als er een foute beslissing wordt genomen, dan is het uiteraard aan de teambaas om te analyseren wat er mis is gegaan en om herhaling te voorkomen.

Een teambaas communiceert tijdens de race wel met de engineers via de radio, maar meldt zich over het algemeen pas na de finish op de lijn om met de rijder te praten. Sommige coureurs vinden communicatie met de teambaas echter wel fijn tijdens de race, dus er zijn uitzonderingen. Denk maar aan de aanmoedigingen van Wolff aan Lewis Hamilton. Maar in principe krijgt een coureur de teambaas tijdens een race alleen te horen als er een teamorder uitgevaardigd moet worden.

Teamorders zijn wel een gevoelig onderwerp, zeker als ze het gevolg zijn van de strategie. In Frankrijk botsten Vettel en Stroll bijna in de laatste bocht en in Hongarije moest Stroll Vettel voorbij laten voor P10, omdat zijn softs minder goed presteerden dan de mediums van zijn Duitse collega.

Tegenwoordig zijn teambazen vooral werknemer in plaats van eigenaar. Hun eigen baas is vaak ook aanwezig bij een Grand Prix. Voor Krack is dat teameigenaar Lawrence Stroll. De vader van Lance blijft liever op de achtergrond en volgt de actie vanaf zijn eigen stek in de pitbox. Martin Whitmarsh, de CEO van Aston Martin, bezoekt daarentegen zelden een Grand Prix.

Snel kunnen schakelen is één van de belangrijkste vaardigheden die een teambaas moet hebben