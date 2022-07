Met de nieuwe technische reglementen hoopte de FIA afscheid te nemen van de traditionele interactie tussen de endplate en de achtervleugel, middels een gebogen overgang tussen de twee elementen. Dit is bedoeld om de verstoring van de luchtstroom naar achteren te beperken. Deze ronde vorm zorgt voor minder wervelingen dan het hoekige ontwerp van de voorbije jaren. Op deze manier moeten de auto's elkaar beter kunnen volgen. In Hongarije is Aston Martin met een ontwerp op de proppen gekomen wat niet in lijn is met de intentie van de nieuwe regels.

De achtervleugel heeft een uniek ontwerp op het voorste gedeelte van de endplate, waardoor de horizontale hoofdplaat er op een meer traditionele manier tegenaan geplaatst kan worden. Hiermee wordt het geheel breder en kan de gegenereerde downforce worden vergroot. De verticale zijde van de endplate boven de hoofdplaat is een grijs gebied in deze nieuwe regelgeving. De regels schrijven voor dat er een bepaalde ronding in de endplate zit, maar er staat niet specifiek omschreven op welke positie dit moet zijn. Daar heeft Aston Martin nu handig gebruik van gemaakt met een opvallende bobbel en een veel lagere endplate.

Om de luchtstroom en drukverdeling in deze regio te verbeteren, heeft het team ook het achterste deel van de endplate op het snijpunt met de achterrand van de hoofdplaat aangepast om de overgang te verbeteren.

Het is een elegante oplossing van Aston Martin, maar de FIA gaat er ongetwijfeld naar kijken en proberen de formulering van het reglement aan te passen om verdere ontwikkelingen in deze richting in de toekomst tegen te gaan. Het druist namelijk in tegen het doel van de nieuwe reglementen. Voor Aston Martin is het een compliment dat het er in geslaagd is de reglementen op een nieuwe manier te interpreteren.

Foto's: De nieuwe achtervleugel op de Aston Martin AMR22

