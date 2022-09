Voor de Grand Prix van Italië incasseerden in totaal negen coureurs een gridstraf wegens het wisselen van één of meerdere power unit-elementen. Het bepalen van de startopstelling werd daardoor een behoorlijke puzzel. Zelfs voor de FIA, omdat de regels op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Uiteindelijk werd de startopstelling pas een paar uur na de kwalificatie bekendgemaakt.

“De reden dat het zo lang duurde, is dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn en dat de regels niet duidelijk genoeg zijn”, reageert Ferrari-teambaas Mattia Binotto. “Dat moeten we met het oog op de toekomst zeker aanpakken. Dan heb ik het niet alleen over het opmaken van de startopstelling na het toepassen van de straffen, maar ook over de hoeveelheid straffen op zich. Dat laatste is naar mijn mening te hoog.”

Coureurs mogen maximaal drie motoren per seizoen gebruiken, daarna volgen er gridstraffen. Binotto vindt dat deze limiet omhoog moet. “Ik denk dat het voor een fan lastig is om een coureur pole-position te zien pakken, maar om hem vervolgens niet op pole-position te zien staan omdat hij een gridstraf heeft. Dus misschien is drie power units per rijder wel te weinig voor wat we tot dusver hebben bereikt”, doelt Binotto op de betrouwbaarheid van de huidige generatie motoren. “Misschien moet het voor de komende seizoenen opnieuw in overweging worden genomen.”