Alpine: "Geboekte progressie net zo belangrijk als overwinning Ocon"

Esteban Ocon profiteerde op de Hungaroring volop van de chaos in een natte beginfase. Met een beetje hulp van teamgenoot Fernando Alonso pakte de Fransman uiteindelijk zijn eerste Formule 1-zege. Voor de formatie uit Enstone de eerste sinds 2013. Hoewel de overwinning van Ocon een belangrijk moment was voor Alpine, is volgens Rossi de geboekte progressie gedurende het seizoen net zo cruciaal.

"Het was een belangrijk moment. Een bewijs van ons goede werk", aldus Rossi over de zege van Ocon. "Het volgende komt misschien wel als een verrassing, maar de negentien andere puntenfinishes waren minstens zo belangrijk. Net als de derde en vijfde plek [in Qatar] en de vierde plek van Ocon [in Saudi-Arabië]. Het is een goed teken voor de toekomst dat we progressie hebben geboekt, constant bijleren en ons als team voortdurend verbeteren. De overwinning was geweldig, begrijp me niet verkeerd, maar deze was alleen wel onder bijzondere omstandigheden verkregen. We grepen onze kans. Na 65 rondjes aan de leiding was de zege wel meer dan verdiend, toch put ik ook veel vertrouwen uit de laatste paar races. Deze werden in normalere omstandigheden verreden. Dit maakt me bijzonder trots. Die resultaten waren net zo belangrijk als de overwinning."

Het team kende een moeizame start in 2021, maar wist op operationeel vlak uiteindelijk grote stappen te maken. Hierdoor versloeg de formatie AlphaTauri in de strijd om de vijfde plek bij de constructeurs. Voor komend seizoen staan er grote technische wijzigingen op het programma, maar echt nerveus wordt Rossi niet. "Er is niet echt sprake van nervositeit. Er valt nog voldoende te winnen. Uiteraard kunnen we het slechter doen dan vorig jaar, maar ik betwijfel of dat gaat gebeuren. Er zijn al veel pluspunten", vervolgt Rossi. "Ik denk dat we nu een goede, maar andere ontwikkeling hebben op motorisch gebied. Dit was ook nodig. Voor de ontwikkeling van de auto hebben we een routekaart gemaakt. Hier houden we ons aan vast." Of het genoeg gaat zijn om de aansluiting te vinden bij de topteams, weet de Alpine CEO nog niet. "Als we qua aerodynamica, het aantal kilowatts en de energieoverbrenging progressie boeken, kunnen we het gat met de top verkleinen. Hierbij nemen we natuurlijk ook aan dat de top stappen blijft zetten."