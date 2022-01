Rookies in F1-trainingen? Plan voor 2022 komt een stap dichterbij

Wat is het plan van F1?

Vanaf het Formule 1-seizoen 2022 wil de organisatie graag dat er bij ieder team twee vrije trainingen per seizoen worden afgewerkt door een rookie. Een rookie is formeel een coureur die maximaal twee Grands Prix achter zijn naam heeft staan. Het idee moet het aanmerkelijk makkelijker maken voor talenten uit de Formule 2, Formule 3 of zelfs IndyCar om te ruiken aan de koningsklasse.

Door het inperken van de testmogelijkheden (om de kosten te drukken) is dat steeds lastiger geworden. Zo mogen er nog wel oudere bolides van stal worden gehaald - al hangt ook daar een prijskaartje aan - maar is het testen van nieuwer wapentuig beperkt tot slechts twee filmdagen per jaar van honderd kilometer op demobanden. Doordat veel teams één van die filmdagen al voor aanvang van het seizoen inzetten, zeker onder het nieuwe reglement van dit jaar, blijft er op de jaarlijkse rookie test na bijna niets over voor jonge talenten.

Precies dit heeft de FIA en Formule 1 aan het denken gezet en precies dit heeft geleid tot het plan om rookies vaker in vrije trainingen te gebruiken. Om het minder vrijblijvend te maken dan in de huidige situatie wordt het voor teams verplicht om minimaal twee sessies per jaar een rookie in te zetten. Om welke raceweekenden het gaat, blijft overigens wel vrije keuze. Daarbij zullen de eerste trainingen van de weekenden met een sprintrace afvallen en willen de reguliere coureurs hun zitje doorgaans niet opgeven op stratencircuits, waar vertrouwen opdoen van cruciaal belang is.

Welke rookies hebben F1-teams achter de hand?

Bij nagenoeg ieder Formule 1-team staan er wel talenten uit de eigen opleiding te springen om in te stappen. Zo heeft Red Bull Jüri Vips achter de hand en kan zusterteam AlphaTauri kiezen uit Formule 3-kampioen Dennis Hauger of de DTM-relevatie van 2021 Liam Lawson. Bij Mercedes ligt de situatie iets anders. Daar zijn de talenten uit het eigen opleidingsprogramma nog beduidend jonger en lijkt Nyck de Vries - mits het niet botst met de Formule E - de aangewezen man om in te stappen.

Ferrari kan rekenen op Robert Shwartzman, die voor dit seizoen samen met Mick Schumacher is aangeduid als reservecoureur. De Rus kan ook voor het klantenteam van Haas uitkomen, al mag die formatie Pietro Fittipaldi ook nog altijd inzetten. Eind 2020 reed de Braziliaan weliswaar twee Grands Prix als vervanger van Romain Grosjean, maar daarmee zit hij nog net binnen het toelaatbare.

Bij McLaren is het geen geheim dat men Pato O'Ward graag meer F1-meters laat maken - hetgeen perfect in Austin en Mexico-Stad zou kunnen - terwijl er bij Alpine, Alfa Romeo en Williams weinig tot geen twijfel bestaat. Het eerstgenoemde team kan rekenen op toptalent Oscar Piastri, Alfa op groeibriljant Theo Pourchaire en Williams zal als het even kan inzetten op Logan Sargeant.

Hoe gaat het nu verder?

Het enige team dat in de bovenstaande alinea's ontbreekt, is Aston Martin. De brigade van Lawrence Stroll heeft geen eigen opleidingstraject en ook geen eigen talent dat meteen kan instappen voor de vrije trainingen. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat naar verluidt alleen Aston Martin tegen het rookie-plan heeft gestemd in de Formula 1 Commission. Volgens uitgelekte informatie waren negen teams voor en stemde slechts één formatie (geen topteam uit 2021) tegen.

Dat neemt echter niet weg dat het voorstel is aangenomen of in ieder geval door de F1 Commission is gekomen. Voordat het daadwerkelijk ingevoerd wordt, moet het plan alleen nog formeel worden bekrachtigd door het FIA World Motor Sport Council, al is dat slechts een formaliteit en zijn alle politieke stappen al gezet. Het betekent concreet dat de rookies zich mogen opmaken voor twee vrije training op het hoofdpodium in het Formule 1-seizoen 2022.