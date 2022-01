Geeft McLaren geheimen prijs op foto van 2022-auto?

De hoek van de foto zorgt ervoor dat we niet heel veel kunnen zien van het nieuwe ontwerp, maar toch zijn er aanwijzingen voor een ander ontwerp waar we dieper op in kunnen gaan. Deze geven wellicht al iets meer prijs over het design van de nieuwe McLaren en hoe het team de nieuwe regels aanvliegt.

Wat meteen het meest opvalt, is dat het ontwerp van de rolbeugel en luchtinlaat nagenoeg gelijk zijn aan het design van afgelopen seizoen. Deze zijn wederom voorzien van twee steunstukken in het midden van het geheel. De vormgeving aan de bovenzijde is hierbij wel versmald. We zien ook de vorm, positie en luchtinlaat van de sidepods. Deze lijken lager gepositioneerd te zijn dan vorig jaar, hetgeen in lijn met de verwachting is. De beslissing voor deze wijziging in het ontwerp komt grotendeels door het gewijzigde technische reglement, waarbij de afmetingen van de carrosserie en vooral de positie van de Side Impact Protection Spars [een geavanceerd beschermingssysteem dat zijwaartse klappen absorbeert] nu hoger moeten zijn dan in voorgaande seizoenen.

Een detail van de zijkant van de Ferrari SF70H Foto: Giorgio Piola

Dit betekent dat de hoge inlaatpositie van afgelopen seizoen, die overigens in 2017 door Ferrari werd geïntroduceerd, veel moeilijker te bereiken is. Bovendien zou die hoge positie door de veranderde luchtstroom ook minder effectief zijn. Doordat de voorkant van de auto ingrijpend verandert, wordt de luchtstroom naar de sidepods logischerwijs ook anders.

Aan de voorzijde van de foto zien we verder dat het chassis niet alleen naar beneden helt, maar ook naar binnen wat taps toeloopt. Dit is vergelijkbaar met de voorgangers van het 2022-chassis en suggereert dat McLaren het slanke neusontwerp wil behouden. Natuurlijk is dat ontwerp wel zo aangepast om te voldoen aan de nieuwe reglementen, vooral als het gaat om de hoogte van de neus en de elementen van de voorvleugel.

De voorzijde van de MCL35M Foto: Giorgio Piola

Er wordt ook gesuggereerd dat teams in 2022 weer gebruik zullen maken van een trekstangophanging aan de voorkant van de auto. Dit heeft te maken met een aantal factoren, waaronder de verandering in de geometrie van de ophanging. De verlengstukken die de laatste seizoenen werden gebruikt, zijn nu verboden. Dit heeft gevolgen voor de positie van de ophangingsarmen en dus ook voor de luchtstroom richting de inlaat van de sidepod, die zoals gezegd lager geplaatst zal worden.

Door de nieuwe 18 inch-wielen en banden met een lagere wang wordt de ophanging vanaf 2022 anders belast. Dit kan een klein voordeel zijn voor het zwaartepunt en dus kan een trekstang worden overwogen, aangezien het gewicht daarmee op een lager punt in het chassis ligt. McLaren gebruikte in 2013 een trekstang-voorwielophanging op de McLaren MP4/28. Het was een imitatie van het ontwerp dat Ferrari een jaar eerder had toegepast op de Ferrari F2012. Ferrari bleef dit ontwerp tot 2015 gebruiken, terwijl McLaren een seizoen daarvoor al koos om terug te gaan naar een duwstang. Het is interessant om te zien of een van beide teams zich hier nog een keer aan durft te wagen.

Mercedes W12 bracket detail, banned in 2022 Foto: Giorgio Piola Ferrari F2012 pull rod front suspension vs Red Bull RB8 push rod front suspension Foto: Giorgio Piola