Alpine staat open voor leveren motoren aan nieuwe F1-teams

Sinds de komst van Haas in 2016 is de Formule 1-grid hetzelfde gebleven. De afgelopen jaren zijn echter enkele zaken op poten gezet om ervoor te zorgen dat de Formule 1 weer toegankelijk wordt. Met de toekomst van een nieuw reglement en de invoering van een budgetplafond moet de sport betaalbaar of zelfs winstgevend worden voor nieuwkomers. Bij de komst van nieuwe teams wordt vaak gekeken naar de Volkswagen Group. Dat concern is ook aangeschoven bij de meest recente gesprekken over de nieuwe motorformule. Maar de Duitser zouden niet de enige zijn die interesse hebben om te treden. Zo heeft Alpine al gesprekken gevoerd met potentiële nieuwe F1-teams.

“Er zijn mensen die interesse tonen in het starten van een team”, zei Marcin Budkowski, teambaas bij Alpine. “Bepaalde mensen hebben zichzelf daar al publiekelijk over uitgelaten en zijn de afgelopen jaren in de media voorbij gekomen. Anderen houden zich afzijdig en zijn op de achtergrond bezig. Er zijn veel mensen met interesse in de Formule 1, het is een mooie sport en hopelijk wordt het duurzaam en mogelijk winstgevend met het budgetplafond en een verbeterde prijzenpot. Er is zeker veel interesse, we hebben erover gesproken met potentiële kandidaten."

Toch merkt Budkowski dat dergelijke gesprekken en processen maar nogal moeizaam verlopen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de Formule 1 nog bezig is met het benutten van de mogelijkheden om de sport toegankelijk te maken voor nieuwe teams. “Op dit moment heeft het allemaal nog niet veel om het lijf, vooral omdat het niet makkelijk is. De FIA moet een tender openen en dan is het een proces om mee bezig te gaan. Als er een goed project ontstaat van iemand die een geldschieter vindt en een goede aanpak heeft om een nieuw team op te zetten, dan staan wij zeker open om een krachtbron of een aandrijflijn te leveren. Het is duidelijk dat het niet eenvoudig is om vanaf nul te beginnen met het oprichten van een Formule 1-team. Het is ook niet eenvoudig om met een bestaand team te beginnen. Maar om met niets te beginnen is een gigantische uitdaging.”