Ferrari: Extra windtunneltijd levert minder dan tiende winst op

Om kosten te besparen mogen de Formule 1-teams maar een beperkte tijd doorbrengen in de windtunnel. Dit jaar is dat teruggeschroefd tot 40 runs, waar dat er de afgelopen jaren nog 65 waren. Dat betekent echter niet dat alle teams hetzelfde aantal runs mogen maken. Er is namelijk een rekenmodel geïntroduceerd, op basis van de resultaten in het voorgaande jaar. De teams die in het constructeurskampioenschap onderaan eindigen, mogen meer tijd in de windtunnel doorbrengen dan de topteams. Zo bedraagt de windtunneltijd van constructeurskampioen Mercedes slechts 90 procent, wat inhoudt dat zij maar 36 runs kunnen uitvoeren.

Ferrari, dat afgelopen seizoen het slechtste jaar sinds 1980 beleefde met de zesde plaats in de eindrangschikking, heeft vanwege die klassering juist meer windtunneltijd, namelijk 102,5 procent. Dat komt neer op 41 runs en dat levert volgens teambaas Mattia Binotto weinig winst op: “We hebben op basis van de eindpositie wat meer tijd in de windtunnel. Het is één extra sessie. Normaliter is één sessie een week ontwikkeling, en een week ontwikkeling is over het algemeen minder dan een tiende van een seconde per ronde", legt de Italiaan uit. "Dus ja, het is zeker een voordeel, maar het levert minder dan een tiende op. Desondanks is het belangrijk en we zijn blij met die extra tijd. Niet vanwege het resultaat van vorig jaar, maar omdat het in 2021 helpt. We geloven echter niet dat het een gamechanger is. Dat is het zeker niet.”

Ferrari behoort tot de teams die in 2021 de meeste progressie hebben geboekt, zowel qua behaalde punten als qua ingelopen achterstand op de topteams. Momenteel staat de Scuderia gedeeld derde in het constructeurskampioenschap, op gelijke hoogte met McLaren. Charles Leclerc verraste met pole-positions in Monaco en Baku. De Monegask was op Silverstone zelfs dicht bij de eerste overwinning sinds de Grand Prix van Singapore in 2019. Hij reed na de aanrijding tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton vrijwel de hele race aan de leiding, maar moest de winst in de slotfase toch aan Hamilton laten.

De handhaving van de F1-windtunnelregels uitgelegd: Hoe de FIA het gebruik van Formule 1-windtunnels controleert