Tussenrapport Valtteri Bottas: De ideale wing-man moet vrezen

Valtteri Bottas in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 4

Aantal WK-punten: 110

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: pole-position (Portugal)

Beste resultaat: 2e plaats (Oostenrijk)

Rapportcijfer: 5,9

Van Valtteri 1.0 zijn we inmiddels bij drie aanbeland en wellicht is mij nog een nummertje ontgaan. In ieder geval tellen we er ieder seizoen vrolijk weer eentje bij op. Of er in dienst van Mercedes nog een extra betere versie van Bottas bij gaat komen, valt zeer te bezien. De eerste maanden van dit seizoen hebben immers duidelijk gemaakt dat 2021 weer niet het jaar van Valtteri Bottas zal worden. De Fin houdt zichzelf ieder jaar voor dat hij kan afrekenen met teamgenoot Lewis Hamilton – en dat moet als topsporter ook – maar het blijkt keer op keer ijdele hoop. Dat laatste geldt ook voor de woorden van Mercedes dat hij vrij mag racen en voor zijn eigen kans mag gaan. Als puntje bij paaltje komt, kunnen die woorden door het putje en weet iedereen binnen Mercedes de plaats van Bottas.

Valtteri is en blijft nou eenmaal een ideale tweede man of de ideale wing-man, zoals Toto Wolff zich al eens liet ontglippen. Op zich is daar niets mis mee. Er valt immers een meer dan behoorlijke boterham mee te verdienen en dat met werk waar menigeen voor zou tekenen. Maar goed, Bottas wil zelf zo graag meer dan 'in dienst rijden' en daardoor dienen wij hem ook daarop te beoordelen. De meetlat wordt daardoor anders en langs die meetlat gezien is de eerste seizoenshelft van Bottas ondermaats te noemen. Geen enkele overwinning en slechts één pole-position in elf races. Dat hij in de titelstrijd een McLaren voor zich moet dulden in de strijd om P3 en 87 punten achter zijn teamgenoot staat, zegt eigenlijk alles

Too little en waarschijnlijk ook too late. Vanuit de Mercedes-opleiding klopt er immers een zekere George Russell op de deur. Diens uitleenperiode bij Williams zit er eind 2021 op en Wolff moet hem eigenlijk wel iets (beters) bieden. Bottas dreigt het kind van de rekening te worden en heeft na de eerste maanden van 2021 nou niet meteen hele imposante adelbrieven om voor te leggen. In dat opzicht komt de huidige malaise – want aantoonbaar minder dan andere seizoenen – op een bijzonder slecht moment en moet Bottas vrezen voor zijn positie. Als Mercedes het enige logische besluit neemt en voor Russell kiest, dan lijkt dat ook zijn 'stempel' in de Formule 1 te bepalen. Wereldkampioen worden lijkt dan schier onmogelijk, Bottas zal eerder de boeken ingaan als een Rubens Barrichello: een ideale tweede rijder, maar niet de veelwinnaar die hij zelf zo graag wil zijn. Begin 2021 heeft dat beeld niet veranderd, maar juist bevestigd. Meer dan een tweede man bij een topteam is hij niet en zal hij ook niet worden.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 5,5 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 7,5 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 4,5