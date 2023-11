Daniel Ricciardo keerde in Austin na een vervelende handblessure terug in de auto. De Australiër voelde zich in de Verenigde Staten nog roestig, maar baarde opzien door de vierde startplek veilig te stellen voor de Grand Prix van Mexico. Een dag later kwam hij knap als zevende over de finish. AlphaTauri-teambaas Franz Tost had niet anders verwacht dan dat zijn pupil weer op snelheid zou komen. "Nee, daar twijfelde ik niet aan", vertelt Tost aan Motorsport.com. "Hij heeft de ervaring en kan het vermogen om snel met een F1-auto te racen niet kwijt zijn. Als je eenmaal weet dat je dat hebt, raak je dat niet kwijt. Hij miste vertrouwen in de auto en het team. Daardoor presteerde hij niet op het niveau waarop hij normaal gesproken wel presteert."

De 67-jarige teambaas benadrukt dat Ricciardo een belangrijk rol speelt richting 2024. "Een team heeft een ervaren coureur nodig", vervolgt de Oostenrijker. "Daniel is wat dat betreft de juiste keuze. Ik zei al tegen hem dat het nu goed zit. Hij zit weer in die race-modus. Daarom kijken we uit naar Brazilië." In de laatste twee Grands Prix scoorde AlphaTauri elf punten en steeg het daardoor van plek tien naar plek acht in het constructeurskampioenschap. Williams staat echter twaalf punten voor, maar Tost denkt dat de Italiaanse formatie op de zevende plek kan mikken. "Ik had al verwacht dat het team vroeg of laat punten zou pakken. We waren niet zo slecht als het leek. We hadden alleen pech, met name met Daniel in Zandvoort."

Hoewel Tost begin 2023 kritisch was op de ontwerpers van AlphaTauri - een moest zelf het veld ruimen - prijst hij nu de manier waarop stappen zijn gezet. "Ik moet ook zeggen dat de engineers, met name die van de aerodynamica, grote stappen hebben gezet. De updates die op de auto kwamen hebben gewerkt. Het is heel belangrijk dat we op dat gebied nu goede prestaties neerzetten. P7 is mogelijk met nog drie races te gaan. Als we alles goed krijgen, komen we misschien in de buurt of verslaan we Williams wel. Dat is het doel."