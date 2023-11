In Mexico stond er voor de zestiende keer dit seizoen geen maat op Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen hield zijn hoofd koel bij de herstart en reed vervolgens met gemak weg van Lewis Hamilton. Laatstgenoemde was juist al erg blij met het tempo van de Mercedes W14, wat des te meer bewees hoe ijzersterk de combinatie van Verstappen en de RB19 is. Het is daarom geen verrassing dat de bookmakers de 26-jarige Nederlander voor de zoveelste keer aanwijzen als de favoriet voor de zege. Dat levert namelijk 1,28 keer de inzet op, vergelijkbaar met voorgaande weekenden.

Achter hem is het opnieuw niet Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. Na een sterke run gooide hij voor het thuispubliek zijn eigen glazen in door te vroeg in te sturen en te crashen in bocht 1. Hij wordt in Brazilië gezien als de op drie na grootste kanshebber op de zege met een quotering van maar liefst 19,00. De bookmakers zien in Lewis Hamilton de grootste dreiging voor Verstappen, al is dat met een odd van 9,00 nog altijd een kleine kans die ze de zevenvoudig wereldkampioen gunnen. De nummer drie in de lijst is Lando Norris, die in Mexico een uitstekende inhaalrace kende om van P17 naar P5 te gaan. Een eerste F1-zege voor de Britse McLaren-coureur resulteert in 11,00 keer de inzet. Opvallend is dat de Ferrari's, ondanks een sterke kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodríguez, lager in de lijst staan dan beide Mercedessen. Oscar Piastri is de nummer 8 in de lijst.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,28 1,12 Lewis Hamilton 9,00 1,67 Lando Norris 11,00 1,75 Sergio Perez 19,00 3,00 George Russell 19,00 3,25 Charles Leclerc 21,00 3,75 Carlos Sainz 26,00 5,00 Oscar Piastri 34,00 5,50 Voor de kwalificatie is het opnieuw Verstappen die wordt aangewezen als de polesitter, al zorgt het sprintformat voor nog meer onzekerheden. Na de eerste vrije training volgt namelijk direct de kwalificatie, waarna er niet meer aan de afstelling van de auto gesleuteld kan worden. Desondanks verwachten de bookmakers dat Red Bull en Verstappen alles op een rijtje zullen hebben, gezien de odd van 1,55 voor de pole-position. Charles Leclerc is op deze lijst een stuk hoger te vinden en is op de vrijdag de grootste bedreiging, voorspellen de bookmakers: 8,00. Perez is hier juist de nummer acht, terwijl er hier en daar wat geschoven is ten opzichte van de lijst voor de zege.

Coureur Pole-position Max Verstappen 1,55 Charles Leclerc 8,00 Lando Norris 10,00 Lewis Hamilton 11,00 Carlos Sainz 11,00 George Russell 15,00 Oscar Piastri 17,00 Sergio Perez 26,00

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+