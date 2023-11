Viaplay komt met exclusieve F1-documentaire over Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone is allesbehalve een grijze muis. Zelfs nu de Brit al enkele jaren niets meer met de Formule 1 te maken heeft, komt hij toch nog geregeld in het nieuws, al is dat niet altijd even positief. Viaplay besloot desondanks een documentaire over de zakenman te maken. De reportage bestaat uit acht delen en vertelt volgens de streamingdienst "het ongelofelijke verhaal van Bernie Ecclestone en zijn Formule 1."

De 93-jarige miljardair heeft een bizar leven achter de rug. In zijn jonge jaren was Ecclestone zelf coureur, tot hij begin jaren 70 besloot Brabham te kopen. Vijftien jaar lang zwaaide hij de scepter bij het team. In die tijd begon hij zich ook te bemoeien met de televisierechten van de Formule 1. Het maakte hem uiteindelijk de rijkste man van Groot-Brittannië. Uiteindelijk werd hij de baas van F1, maar kwam hij geregeld in opspraak. Zo ontdook hij belastingen, schonk hij in 1997 de Britse arbeiderspartij een bedrag om een verbod op tabaksreclame tegen te gaan aangezien een groot deel van de F1-teams verbonden was aan een fabrikant van sigaretten en riep hij vorig jaar nog een kogel op te vangen voor vriend Vladimir Poetin.

Wat precies aan bod komt in de documentaire wordt 24 november dus bekend. Het is niet de enige reportage die Viaplay heeft gemaakt. Zo zijn er ook meerdere documentaires over Max Verstappen te bekijken.