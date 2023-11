Ferrari: "Kwalificaties sterk, maar in F1-races nog te kwetsbaar"

Met pole-positions in Austin en Mexico kon Ferrari zich geen betere uitgangspositie wensen. In Mexico-Stad legde de Scuderia onder aanvoering van Charles Leclerc zelfs beslag op de gehele eerste startrij. Hoewel het op zaterdag voortvarend lijkt te gaan, laat de zondag nog wel wat te wensen over. In beide wedstrijden werd de eerste startplek niet omgezet in een overwinning, waardoor de zegeteller dit Formule 1-seizoen voorlopig nog op één staat. Het Italiaanse team krijgt in ieder geval nog drie kansen, beginnend in Brazilië.

"Het is tijd voor de laatste etappe van de Amerikaanse triple-header en tevens het laatste sprintweekend", zegt Frederic Vasseur, chef in Maranello. "Tijdens de kwalificaties in de VS en Mexico waren we erg goed. Beide keren pakten we pole, maar tijdens de races zie je dat we nog te kwetsbaar zijn als we aangevallen worden. Desondanks eindigden we twee keer op het podium en scoorden we meer punten dan anderen die voor de tweede positie in het kampioenschap strijden. Op dit moment staan we nog 22 punten achter (op Mercedes). Het is echter allesbehalve makkelijk."

De volgende halte is dus Brazilië. Het legendarische Autodromo Jose Carlos Pace is komend weekend het decor van de twintigste ronde van het huidige F1-seizoen. De Ferrari-teambaas benadrukt er alles aan te doen om competitief te zijn in Interlagos. "Maar Mercedes gaat dat ook zijn", vervolgt de Fransman. "Het is van belang dat we ons op onze eigen performance focussen en dat we op elk vlak vooruitgang boeken, met name als het om racestrategie en bandenmanagement gaat. Carlos en Charles zijn in ieder geval enorm gemotiveerd, net als het team op de baan en in Maranello. We blijven tot aan de finishvlag in Abu Dhabi vechten."