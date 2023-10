Ecclestone komt met schuldbekentenis vanwege miljoenenfraude

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft donderdagmorgen bij de rechtbank in het Engelse Southwark verklaart dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude ter waarde van zo'n 400 miljoen pond. De Engelsman had dit geld op een Singaporees trustfonds staan, terwijl het bedrag niet bij de belastingdienst was aangegeven. Ecclestone loopt daarmee vooruit op de rechtszaak die gepland staat in november, waar hij zich eerder nog niet schuldig voor verklaarde.

De HRMC [de Engelse internationale belastingdienst] kwam na een 'complex en wereldwijd onderzoek' er achter dat Ecclestone dit geld achtergehouden had. De dienst neemt het de 92-jarige miljardair kwalijk dat hij in het onderzoek niet eerlijk was. "U wist dat of had kunnen weten dat het [de antwoorden] niet waar en misleidend was", staat in de dagvaarding, uitgevaardigd door het Crown Persecution Service. In de aanklacht staat dat Ecclestone één trustfonds wel aangegeven, die opgericht is ten bate van één van zijn dochters. De andere, waar deze zaak over gaat, dus niet.

Tegenover SkyNews vertelt na de schuldbekentenis officier van justitie Richard Wright: "Het was voor meneer Ecclestone niet geheel duidelijk hoe de betreffende trusts beheerd werden. Daarom wist hij niet dat daarover belasting moest worden betaald en wist niet dat er andere heffingen betaald moeten worden over de bedragen die door deze rekeningen heen vloeien." Met de schuldbekentenis bekent de Brit ook dat hij de eerdere vragen niet goed beantwoord heeft. "Meneer Ecclestone erkent dat het verkeerd was hoe hij de vragen beantwoord heeft, want er was een risico dat HMRC niet door zou gaan met het onderzoeken. Hij accepteert nu dat er belasting betaald moet worden over deze gevallen", onthult Wright. Naar verluidt is er een schikking getroffen over de 18 jaar ontbrekende belasting van ruim 600 miljoen pond. Met de schikking is de zaak in november ook van de baan.

Eerdere vergrijpen

Het is niet de eerste keer dat Ecclestone voor de rechtbank moet verschijnen. Zo stond de miljardair in Duitsland voor de rechter vanwege omkoping wat tussen 2012 en 2014 plaats zou hebben gevonden. Uiteindelijk werd dat met een schikking van 60 miljoen pond afgedaan, al ontkende de voormalig F1-baas dat hij betrokken was bij deze praktijken.

De huidige F1-bazen onthouden zich van enig commentaar over dit onderwerp.