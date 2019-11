Albon blij met complimenten Hamilton: “Aardig van hem”

“Dat was natuurlijk aardig van hem”, reageert Albon in Austin, waar dit weekend de Amerikaanse Grand Prix plaatsvindt. “Hij is iemand waar iedereen van mijn leeftijd tegenop kijkt. Het is zeer aardig van hem om dat te zeggen. Er zijn ook nog een paar andere mensen waarop ik indruk moet maken, maar dit was heel cool.”

Op de vraag of hij naar zijn idee genoeg heeft gedaan voor een Red Bull-stoeltje in 2020, laat hij weten: “Ik ben blij met hoe het gaat. Of het goed genoeg is, dat merken we vanzelf. Ik ben daar niet al te gefocust op, als ik eerlijk ben. Ik concentreer me vooral op de races. Als ze vervolgens tevreden zijn met mijn resultaten, dan houden ze me natuurlijk aan. Maar ik moet me blijven verbeteren. Ik heb ook het idee dat er nog meer in het vat zit. Ik zal de komende paar races blijven pushen.”

Albon heeft nog geen gesprek gehad met Marko over wat er volgend jaar gaat gebeuren. “Nee, niet echt, nee. Daar is nog niet echt wat over gezegd. Hij geeft me wel advies over de punten waaraan ik nog moet werken. Maar meer niet, eigenlijk”, aldus Albon. Marko zei eerder dat er na de Grand Prix van Mexico een besluit zou worden genomen, maar sprak later van een vergissing omdat hij even was vergeten dat de races in Amerika en Mexico dit jaar van plek zijn geruild. “Het doel is om bij dit team te blijven. Natuurlijk zou ik het prettig vinden als ik weet wat er volgend jaar gaat gebeuren, maar ik maak me daar verder niet al te druk over. Er bestaat in elk geval een goede kans dat ik volgend jaar in de Formule 1 actief blijf. Of dat nu bij Toro Rosso of bij Red Bull is, daar ik maak me niet al te druk over. Ik wil me gewoon kunnen focussen op de races en daarna zien we wel wat dat oplevert.”