Op deze gebieden kunnen F1-bolides in 2021 van elkaar verschillen

Diverse F1-teams waren de afgelopen periode bang dat de nieuwe F1-regels voor 2021 de vrijheid van de ontwerpers stevig aan banden zou leggen. Men vreesde dat alle bolides er nagenoeg identiek uit zouden komen te zien. De FIA is echter van mening dat er nog voldoende ruimte is voor onderscheidende concepten. Nikolas Tombazis, FIA head of single seater technical matters, stelt dat er gebieden zijn aangewezen waar de ontwerpers niet aan mogen komen. Men wil voorkomen dat de teams proberen de luchtstroom aan de achterkant te beïnvloeden, waardoor het voor concurrenten lastiger zou worden om te volgen. Er is echter ook nog de nodige ruimte voor creativiteit, benadrukt hij.

De FIA heeft de neus, voorvleugel en endplates, airbox, de sidepods en de ruggengraat van de motorkap, brakeducts en achtervleugel en endplates aangewezen als gebieden waar “visuele differentiatie” kan plaatsvinden. Er zijn beperkingen opgelegd voor elementen onder de wagen, bargeboards, diffuser en bepaalde concepten voor de endplates van de achtervleugel. “Dit is belangrijk om de essentie van het verrichte onderzoek te behouden”, aldus Tombazis. “Er is veel gesproken over verschillende vormen tussen de wagens. De afgelopen anderhalve maand is het initiatief genomen om de differentiatie wat te vergroten. We verwachten dat er verschillende gebieden zijn waarop de wagens er anders uitzien.”

Om dit argument kracht bij te zetten heeft de FIA drie conceptbolides ontworpen die volgens de nieuwe reglementen zijn toegestaan. Het idee is om aan te tonen dat er verschillende vormen mogelijk zijn. Zo zien we twee significant verschillende vormen van de neus, andere voorvleugels, verscheidene sidepods en meerdere concepten van de achtervleugel.

