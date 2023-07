F1 Silverstone live: Volg de tweede vrije training

Een kleine week na de Grand Prix van Oostenrijk is het Formule 1-circus neergestreken in Silverstone voor de tiende ronde van het seizoen 2023. De aftrap van de Grand Prix van Groot-Brittannië is inmiddels verricht, want de teams en coureurs hebben de eerste vrije training inmiddels achter de rug. Daarin was Max Verstappen afgetekend de snelste. De Red Bull-coureur noteerde 1.28.600 en zette teamgenoot Sergio Perez daarmee op een kleine halve seconde achterstand. De regerend wereldkampioenen zijn zodoende goed uit de startblokken gekomen, maar kunnen zij die prestatie herhalen tijdens de tweede oefensessie op het historische circuit van Silverstone?

De verrassende nummer drie van de eerste training voor de Britse GP was Alexander Albon. De Williams FW45 staat absoluut niet te boek als een van de topauto's, maar de Thai perste er in VT1 een uitstekende ronde uit om vlak achter Perez plaats te nemen. De grote vraag is natuurlijk: kan Albon daar een solide vervolg aan geven en opnieuw verrassen? Of moet hij in deze training toch plaatsnemen achter de mannen van Aston Martin, Mercedes en Ferrari? In de eerste training was Fernando Alonso van deze teams de snelste man met de vierde tijd, op de voet gevolgd door Charles Leclerc. De eerste Mercedes-coureur was Lewis Hamilton op de twaalfde stek, maar hij reed zijn snelste tijd op de mediums. Houdt dat in dat de Duitse fabrikant in VT2 een grote sprong voorwaarts kan maken?

Nyck de Vries kende intussen een hoopgevende eerste training in Silverstone. Zijn AlphaTauri AT04 is dit weekend voorzien van enkele upgrades, waaronder een aangepaste vloer en een nieuwe achtervleugel. In de eerste sessie leverde dat een keurige elfde tijd op, waarmee de Fries vlak achter Oscar Piastri en een kleine tiende voor Hamilton eindigde. Bovendien zette De Vries zijn teamgenoot Yuki Tsunoda op vier tienden. Kan de Nederlander dat vasthouden in de tweede sessie van het raceweekend?

Deze vragen worden vanaf 17.00 uur beantwoord, want dan gaat het licht op groen voor de tweede vrije training van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.