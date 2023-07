Max Verstappen deelt de lakens uit op eerste dag Britse GP

Red Bull was eerder op vrijdag sterk uit de startblokken gekomen op Silverstone met de snelste tijd van Max Verstappen en tweede tijd van Sergio Perez in de eerste training. Alexander Albon verraste door zijn Williams naar de derde tijd te brengen door maar net iets langzamer te gaan dan Perez en twee tienden sneller te zijn dan Fernando Alonso in de Aston Martin en Charles Leclerc in de Ferrari. Nyck de Vries kende een aardige start van het weekend door zijn AlphaTauri naar de elfde tijd te brengen. De coureur uit Uitwellingerga eindigde één positie boven zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die de snelste Mercedes-coureur was op P12. Konden Albon en De Vries in de tweede training opnieuw sterk voor de dag komen? Of zou VT2 een heel ander beeld geven?

De tweede training begon vijf minuten later dan gepland omdat de baan in Northamptonshire nog moest worden geveegd na afloop van de Formule 2-kwalificatie. Voor de teams ging er echter geen baantijd verloren doordat de oefensessie ook vijf minuten later zou eindigen. Perez meldde zich in de openingsminuten bovenaan door op medium banden 1.30.014 te rijden. Verstappen dook daar vervolgens al snel onder door op dezelfde compound 1.29.550 te rijden. Perez keerde even later terug op P1 met 1.29.451, waarna Carlos Sainz zijn Ferrari bovenaan plaatste met 1.29.053.

Al na twintig minuten stapten de eerste coureurs over naar de zachte band, om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. Alonso was de eerste die dit deed en kwam tot 1.29.134, waarmee hij achter Sainz plaatsnam op P2. Verstappen ging ook vroeg op de soft op pad en rondde het circuit in 1.28.078, waarmee hij bovenaan kwam te staan. Perez sloot daarop aan op de tweede positie met 1.28.342, maar moest die plek even later afstaan aan Albon. De Williams-coureur zou nog een plaats zakken doordat Sainz in 1.28.296 over de streep kwam, maar het was niettemin opnieuw een indrukwekkend optreden van de Thai. En Albon was niet de enige Williams-rijder die imponeerde. Logan Sargeant zette met 1.28.342 achter Perez de vijfde tijd neer.

Lance Stroll bracht de zesde tijd op de klokken, alvorens een pijnlijke vinger op te lopen door een steentje dat tegen zijn hand vloog. Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Oscar Piastri en Alonso vormden de rest van de top-tien. Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton wachtten tot de slotfase voor een run op de soft en besloten de sessie als twaalfde en vijftiende. De Vries bleef in de tweede training steken op de negentiende tijd en was daarmee langzaamste, doordat Leclerc niet in actie kwam. Er werd een elektrisch probleem gevonden in de Ferrari van de Monegask, dat niet op tijd kon worden opgelost om nog naar buiten te kunnen gaan. Ook De Vries kende geen probleemloze sessie: na het zwaaien van de finishvlag werd de AlphaTauri-coureur in bocht 2 getroffen door een klapband, die hem noodzaakte om zijn bolide naast de baan te parkeren.

Het raceweekend in Silverstone gaat zaterdag om 12.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De kwalificatie voor de Britse Grand Prix begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Groot-Brittannië: