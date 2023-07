F1 Silverstone live: Volg de race

Zaterdag werkten de Formule 1-coureurs een mooie kwalificatie af op Silverstone. De sessie werd nog even verstoord door regen, maar toen het er in Q3 op aan kwam, was het weer opgeklaard. Het was Max Verstappen die, niet voor de eerste keer dit F1-seizoen, beslag legde op pole-position en de GP als eerste aanvangt. Daarachter waren het verrassend genoeg de mannen van McLaren. Lando Norris bemachtigde de tweede startpositie, terwijl teamgenoot Oscar Piastri als derde aan de race begint.

De MCL60 van het McLaren-duo is onlangs voorzien van nieuwe onderdelen. De upgrades hebben de renstal een stap dichter bij de concurrentie gebracht en in Groot-Brittannië is het voorlopig Ferrari, Mercedes én Aston Martin te snel af. Red Bull Racing - Verstappen - was in de kwalificatie nog een maatje te groot. Gaat het Norris en Piastri lukken om de snelheid van de RB19 bij te houden of moet het tweetal meteen na het doven de rode lichten achterom kijken? Gaat het Verstappen lukken om zijn zesde zege op rij te halen en daarmee de 2023-teller op acht stuks te zetten? Voor ploegmaat Sergio Perez staat er weer een inhaalrace op de planning. De Mexicaan strandde in Q1 met een zestiende tijd, maar is een positie opgeschoven door de gediskwalificeerde Valtteri Bottas. In Oostenrijk stond Checo voor eenzelfde taak. Daar wist hij het podium te bereiken. Gaat hem dat opnieuw lukken?

En wat kan Nyck de Vries vanaf P18? De AlphaTauri-coureur staat al enkele Grands Prix onder druk en moet het nu echt gaan laten zien aan Helmut Marko en Franz Tost. Er staan al een aantal heren op de deur te kloppen in Faenza en willen met plezier het stoeltje van De Vries overnemen. Voor hem is het zaak om in ieder geval Yuki Tsunoda voor te blijven en wellicht kan de Fries profiteren van eventuele chaos om in de top-tien te geraken.

De Grand Prix van Groot-Brittannië belooft in ieder geval een spektakel te worden. Voor het liveverslag van de race zit je bij Motorsport.com goed. Wij houden je gedurende de race op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben daarbij natuurlijk weer de video's van Viaplay. Vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd krijg je het antwoord op alle bovenstaande vragen.