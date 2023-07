Rapportcijfers GP van Groot-Brittannië 2023

Banden: M (29 Ronden) H (23 Ronden)

Oscar Piastri had juist pech met de safety car. Hij ging net voor de neutralisatie naar binnen, waardoor een podium hem door de vingers glipte. Hij kon in de beginfase Verstappen en Norris prima bijbenen en was in de slotronden nog sterk. Probeerde Hamilton nog in te halen, maar kwam tijd tekort om de derde plaats terug te pakken. Desalniettemin was de vierde positie meer dan goed.

