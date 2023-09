F1 Monza live: Volg de race

Dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië een spannende zou worden, stond van tevoren wel vast. Op dit circuit draait het om maar één ding: topsnelheid. Daar heeft Ferrari ook alles op gegooid, wat bleek uit de snelheid van Carlos Sainz en Charles Leclerc op zaterdag. Beide coureurs bereikten met gemak Q3 om daar vervolgens even op P1 én P2 te staan. Max Verstappen leek de droom van de helden van de tifosi om zeep te helpen, maar het was uiteindelijk Sainz die er met een bijzonder mooie pole vandoor ging, aangezien hij slechts dertien duizendsten van een seconde sneller was dan Verstappen. Leclerc moest genoegen nemen met de derde plek, al voelde hij ook dat er meer in had gezeten als hij een slipstream had gekregen.

Met twee Ferrari's om de Red Bull van Verstappen heen zijn er genoeg kansen voor de Scuderia om het tactisch uit te spelen om te voorkomen dat de Nederlander zijn tiende zege op rij pakt. Toch wordt dat een flinke uitdaging, wetende dat Ferrari over het algemeen op de zaterdag beter presteert dan in de races. Een echte long run is er niet geweest bij Ferrari, gaf teambaas Frédéric Vasseur al aan. Kunnen zij op Monza toch een keer het tempo vasthouden, of profiteert Verstappen van een andere vleugelafstelling?

Achter hen zal er ook nog rekening gehouden moeten worden met George Russell en Sergio Perez. Russell kende een prima zaterdag en is tevreden over zijn kwalificatiereeks van de afgelopen periode. Waartoe is hij in de Mercedes W14 in staat op Monza? Perez zal hopen dat hij snel met de Brit kan afrekenen om vervolgens rugdekking te bieden aan Verstappen. In dat geval is het al snel twee-tegen-twee, een ingrediënt voor een interessante race.

Dat ingrediënt vinden we ook achter deze top-vijf. Alexander Albon vloog met zijn Williams over de rechte stukken en met zijn bandenmanagement zou de Britse Thai wel eens kunnen verrassen. Voor McLaren was het na sterke weekenden een wat tegenvallende kwalificatie met P7 voor Oscar Piastri en P9 voor Lando Norris. Kunnen zij zich een weg naar voren banen, of moet er vooral in de spiegels gekeken worden? Voor één team lijkt het een heel lastige middag te worden: Alpine. Pierre Gasly en Esteban Ocon stelden na de kwalificatie dat zij het resultaat hadden gemaximaliseerd, maar met de zeventiende en achttiende tijd biedt dat weinig hoop. Kunnen zij punten in de wacht slepen?

Om 15.00 uur doven de lichten voor de opwarmronde, waarna de start volgt. De Grand Prix van Italië telt 53 ronden en is daarmee normaliter de kortste race van het seizoen. Mis niks van de actie met het liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plaatse en video's van Viaplay.