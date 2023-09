Verstappen schrijft F1-geschiedenis met tiende overwinning op rij

Op zaterdag was het Carlos Sainz die de Tifosi op de banken bracht door in de slotfase van de kwalificatie dertien duizendsten sneller te gaan dan Max Verstappen en zo de pole-position te pakken voor de Grand Prix van Italië. Grote zorgen leek de Nederlander zich echter niet te maken over het mislopen van de eerste startplek. Hij liet na de kwalificatie weten niet verrast te zijn over de snelheid van Ferrari over een enkele ronde en wees naar het feit dat Red Bull met iets meer vleugel reed, wat een gunstigere bandenslijtage zou opleveren in de race. Niettemin verwachtte Verstappen in de race wel meer tegenstand te krijgen van de scharlaken bolides dan normaal. “We hebben er op zich wel vertrouwen in dat de race aan onze kant goed gaat, al denk ik dat Ferrari hier wel iets competitiever zal zijn dan normaal”, aldus de Limburger.

Nog voordat dat de wedstrijd op het Autodromo Nazionale Monza onderweg was, was er technisch malheur voor Yuki Tsunoda, die zich als elfde had gekwalificeerd voor de thuisrace van AlphaTauri. De Japanner parkeerde zijn AT04 tijdens de formatieronde met een motorisch probleem aan de kant van de baan. Nadat de negentien overgebleven coureurs terug op de grid waren, werd de start afgebroken en het veld weggestuurd voor een tweede formatieronde. Ondertussen werd duidelijk dat de auto van Tsunoda niet gemakkelijk achter de vangrail kon worden geduwd. Er moest een vrachtwagen aan te pas komen om de AlphaTauri te bergen. Hierdoor kon de race ook na de extra formatieronde niet worden gestart. Terwijl de rijders opnieuw op de startopstelling plaatsnamen, was er even onduidelijkheid over hoe het verder zou gaan. Twee monteurs sprongen al over de pitmuur, maar alle anderen stonden nog een tijdje voor een dichte doorgang aan het einde van de pitmuur te wachten. Nadat de marshals de doorgang dan eindelijk hadden geopend, konden de crews zich andermaal over de auto’s ontfermen.

Inmiddels was duidelijk dat de coureurs om 15.20 uur opnieuw zouden vertrekken voor een nieuwe formatieronde, waarna een race van 53 ronden zou volgen in plaats van 51 ronden. Driemaal was scheepsrecht. Nadat de rode lampen boven het rechte eind gedoofd waren, kwamen Sainz en Leclerc vanaf P1 en P3 iets beter van hun plek dan Verstappen vanaf P2. De Spanjaard stuurde gelijk naar rechts om de leider in het kampioenschap de weg te versperren. Die stuurde daarop naar links om iets meer snelheid de eerste bocht in te kunnen nemen en zo Leclerc voor te blijven. De Monegask werd in de snelle bocht daarna onder vuur genomen door George Russell, maar slaagde erin om de derde plek vast te houden.

Video: De start van de Grand Prix van Italië

Verder naar achteren dook Oscar Piastri in de eerste knik langs Alexander Albon voor de zesde positie. Ook Nico Hülkenberg had een prima openingsronde: hij had zowel Liam Lawson als Fernando Alonso te pakken en lag zodoende tiende bij het ingaan van de tweede ronde. In die tweede ronde van de race stelde Albon orde op zaken door Piastri weer voorbij te gaan en daarmee terug te gaan naar de positie waarop hij de race was begonnen.

Verstappen reed de eerste ronden geduldig achter Sainz aan, wachtend op een kans waarvan hij wist dat die vanzelf een keer zou komen. “Hij begint al een beetje te glijden, dus het ziet er goed uit”, deelde Verstappen tijdens de vierde ronde mee over de Spanjaard, die met zijn achterbanden begon te worstelen. In de zesde ronde plaatste Verstappen zijn eerste aanval aan het einde van het rechte stuk. Sainz liet genoeg ruimte bij het insturen van de eerste bocht, maar gooide de deur in het tweede deel van de Variante del Rettifilo dicht. “That was naughty”, reageerde Verstappen. “Good move”, aldus de race-engineer van Sainz.

Het inhalen van Sainz leek moeizamer te verlopen dan Verstappen had voorzien. “Ze hebben veel topsnelheid, for fuck sake”, zei Verstappen, die een paar ronden achtereen net tekort kwam voor een nieuwe inhaalpoging bij de eerste bocht. Ondertussen probeerde Perez uit alle macht langs Russell te komen. De eerste twee aanvallen werden door de Mercedes-coureur afgeslagen. In de veertiende ronde ondernam Perez weer een nieuwe poging, waarop beiden zich verremden en de chicane afsneden. Perez kwam voor Russell terecht, maar kreeg al snel de instructie om de positie terug te geven aan de Brit. De coureur uit Guadalajara deed het met tegenzin. “He pushed me off”, mopperde hij.

Een ronde later probeerde Verstappen het nog eens bij Sainz. De Spanjaard blokkeerde dit keer fors bij het aanremmen van de eerste bocht. Na het verlaten van de eerste chicane stuurde Verstappen zijn auto naast die van Sainz, waarop de twee zij aan zij door de Curva Grande gingen. De Red Bull-coureur zat echter aan de goede kant voor de volgende bocht en greep zo de leiding bij het ingaan van de Variante della Roggia. Een ronde later ontdeed Perez zich eindelijk van Russell, waardoor hij vierde kwam te liggen.

Ondertussen hadden de eerste coureurs een pitstop gemaakt om de medium banden te verruilen voor harde exemplaren. In de twintigste ronde zochten Sainz en Russell de pits op, een ronde later gevolgd door Verstappen en Leclerc. Perez kwam nog een ronde later binnen en kwam na zijn bandenwissel dicht achter Sainz en Leclerc te liggen, waarna het de vraag was wat er nog mogelijk zou zijn voor Ferrari in de Italiaanse Grand Prix, gezien de uitstekende racepace van Red Bull. Voor Russell was er slecht nieuws: hij kreeg vijf strafseconden aan zijn broek. Hij was na zijn pitstop in de eerste bocht van de baan gegaan in een poging Esteban Ocon voor te blijven en was voor de Fransman terug gekomen op het circuit, waarna hij de positie niet direct retour had gedaan.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri mochten door de pitstops van de coureurs vooraan even van de leiding proeven, alvorens ook zij door hun team naar de pits werden geroepen. Lewis Hamilton, die in tegenstelling tot de anderen op de harde band was start, kwam hierdoor aan de kop van het veld terecht. Verstappen kwam echter met rasse schreden dichterbij aan de Brit en pakte de leiding in de race terug door de Mercedes bij het ingaan van ronde 25 te passeren. Ook Sainz, Leclerc en Perez haalden Hamilton vervolgens in, waarna de zevenvoudig wereldkampioen vanaf de vijfde plek naar binnenkwam voor medium rubber. Hamilton lag na zijn pitstop tiende, maar zou al snel daarna een plaats goedmaken op Fernando Alonso.

Perez voerde de druk onderwijl op bij Leclerc en werd een handje geholpen door het feit dat de Monegask buiten DRS-afstand van Sainz was beland. De eerste aanval eindigde met een moment waarbij Perez met zijn rechterwiel naast de baan kwam bij het aanremmen voor de Variante della Roggia. Eenmaal weer terug op start-finish viel Leclerc alsnog ten prooi aan Perez, die daarmee derde kwam te liggen. Hamilton begon zich vervolgens zorgen te maken over zijn strategie. “We zijn nu het bokje, want ik weet niet hoe lang deze banden het volhouden”, zei Hamilton, die een lange stint op de medium band voor de boeg had.

Een paar ronden later leek de Brit echter een goed ritme gevonden te hebben. Hij reed het gat naar het groepje bestaande uit Albon, Norris en Piastri dicht, waarna hij laatstgenoemde onder druk begon te zetten. In ronde 41 opende Hamilton de aanval op de jonge Australiër. Ze reden naast elkaar door de Curva Grande, waarna Hamilton de McLaren-coureur een klein beetje de pas afsneed bij het aanremmen van de daaropvolgende chicane. De twee kwamen met elkaar in botsing en schoten allebei rechtdoor. Piastri moest hierna vanwege schade aan de voorvleugel naar de pits. Bij Hamilton leek er op het eerste oog geen schade te zijn. Hij haalde in de slotfase van de race Norris en Albon, zodat hij zesde kwam te liggen. Maar hij kreeg nog wel een tijdstraf van vijf seconden voor zijn akkefietje met Piastri.

Video: Piastri en Hamilton komen met elkaar in botsing

Nadat hij terug aan kop was, leek er geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen, die in Italië naar zijn tiende overwinning op rij reed, waarmee hij een nieuw record gevestigd heeft in de Formule 1. Hij liet na afloop van de race echter nog weten dat er in de slotfase een 'klein probleem' was, waardoor hij in de laatste ronden goed voor de auto moest zorgen. Perez had een hele kluif aan het passeren van Sainz, maar kreeg dit uiteindelijk wel voor elkaar waardoor hij tweede werd in Monza. In de laatste ronden van de race was er nog een vermakelijke strijd tussen de Ferrari-teamgenoten voor de laatste podiumplek. Sainz en Leclerc bestreden elkaar op het scherp van de snede, maar het was de Spanjaard die als derde over de finish kwam en naar het podium mocht.

Russell en Hamilton kwamen daarachter als vijfde en zesde aan de finish. Beide Mercedes-coureurs hadden na verrekening van hun tijdstraffen voldoende voorsprong om hun plekken te behouden. Albon werd zevende op de snelle baan bij Milaan en Norris achtste. Alonso eindigde als negende in de Italiaanse Grand Prix, terwijl Valtteri Bottas het laatste WK-punt pakte in de thuisrace van Alfa Romeo. Piastri eindigde na zijn extra pitstop als elfde en Liam Lawson, de vervanger van Daniel Ricciardo, kwam achter Logan Sargeant als dertiende over de eindstreep. In de eindrangschikking schoof de Nieuw-Zeelander echter op naar de elfde plek, met dank aan tijdstraffen die Sargeant en Piastri aan het einde nog aan de broek kregen.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2023 verder met de Grand Prix van Singapore.

Video: Leclerc en Sainz voeren stevig duel om laatste podiumplaats

Uitslag 2023 F1 Grand Prix van Italië: