F1 Monaco live: Volg de kwalificatie

In de nauwe straten van Monte Carlo is inhalen op zondag nagenoeg onmogelijk en dus moeten de Formule 1-coureurs alles uit de kast halen in de kwalificatie om een zo'n goed mogelijke startplek te bemachtigen. Max Verstappen staat er voorlopig het beste voor. De Nederlander sloot de tweede en derde vrije training als rapste af. Teamgenoot Sergio Perez zat hem in VT3 wel op de hielen. Hij wordt gezien als specialist op dit type circuit en won vorig jaar de wedstrijd.

Door de late crash van Lewis Hamilton is niet helemaal duidelijk wat de achterstand van de concurrentie op Red Bull is. Lance Stroll klokte in de afsluitende oefensessie met zijn Aston Martin een rondetijd die 0.166 seconde trager was dan die van Verstappen. Fernando Alonso werd gehinderd door gele vlaggen, nadat hij de snelste tijd in de eerste sector had gereden. Kan Aston Martin het Red Bull moeilijk maken of deelt de formatie uit Milton Keynes ook in de o zo belangrijke Monegaskische kwalificatie de lakens uit?

Ook de ware snelheid van Ferrari is nog een vraagteken. Carlos Sainz kwam drie tienden tekort in VT3 ten opzichte van snelste man Verstappen, terwijl teamgenoot Charles Leclerc ontevreden was over het gedrag van de SF-23. Lukt het de Scuderia om nog een stap te maken kort voor de kwalificatie of moeten zij Red Bull én Aston Martin voor zich dulden? En hoe zit het met de pace van Mercedes? George Russell kwam niet verder dan P11 in de afsluitende oefensessie. Lewis Hamilton stond er het gehele uur beter voor, maar een bezoekje aan de vangrail zorgde voor een naar einde. De schade aan de auto viel mee, maar het incident kan wel een mentale tik betekenen. Lukt het dat duo om zonder zorgen aan de kwalificatie te beginnen? Of blijft het Duitse merk ondanks de updates het vierde team in de pikorde?

Nyck de Vries besloot VT3 als twintigste en laatste. Hij gaf drie tienden toe op Oscar Piastri op P19. Teamgenoot Yuki Tsunoda was vier tienden rapper dan de Nederlander. Lukt het de Fries om voor de tweede keer zijn ploegmaat te verslaan in de kwalificatie of moet hij Tsunoda weer voor zich dulden? Mis niets van de kwalificatie met het liveverslag van Motorsport.com.