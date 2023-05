Rapportcijfers GP van Monaco 2023

Banden: H (47 Ronden) M (7 Ronden) I (24 Ronden)

Pierre Gasly maakte in het begin indruk en wist met succes de opmars van Russell af te slaan, dit door het sterke tempo van de Alpine. Hij baalde achteraf dat hij te vroeg naar binnen was gegaan en niet op de regen had gewacht, maar eenmaal in de nattigheid verdedigde hij goed tegen Sainz. In de slotfase kwam de Fransman nog binnen een halve seconde van Leclerc. Was achteraf teleurgesteld over zijn eigen race.

Motorsport.com rapportcijfer 7 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 6.99 (194 inzendingen)