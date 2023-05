F1 Monaco live: Volg de race

De Grand Prix van Monaco staat nou niet bekend als de meest spectaculaire race van het jaar, maar de kwalificatie stelde allesbehalve teleur. Max Verstappen was in de slotfase van Q3 uiteindelijk de snelste, al leek de pole-position eerst naar Fernando Alonso te gaan. Een sterke laatste sector leverde de regerend wereldkampioen uiteindelijk de snelste tijd op. Lukt het hem om Alonso achter zich te houden in de race of vindt de Spanjaard een manier om aan de leiding te geraken en wellicht te winnen? Sergio Perez start na zijn best wel harde crash in de kwalificatie als allerlaatste. De Mexicaan moet zich met de dominante RB19 een weg naar voren zien te vechten. Wat kan hij doen in Monaco?

De verrassing van de kwalificatie was toch wel Esteban Ocon. De Fransman had even pole in handen, maar bemachtigde uiteindelijk de vierde startplek. De Alpine-coureur kreeg echter de derde plaats in handen na de gridstraf van Charles Leclerc, die nu van de zesde plek moet starten. Lewis Hamilton begint vanaf plek vijf, voor Leclerc, Pierre Gasly en George Russell. Op P4 vinden we nu Carlos Sainz. Yuki Tsunoda imponeerde zaterdag met de negende tijd, wat betekent dat de Japanner weer op jacht kan naar punten voor AlphaTauri. Lando Norris reed eveneens een sterke kwalificatie en komt van P10.

Nyck de Vries werkte ook een prima zaterdag af. De Nederlander bereikte Q2 en reed de twaalfde tijd, achter Oscar Piastri en direct voor Alexander Albon. De Fries heeft zicht op de top-tien en wil maar al te graag een punt scoren. Vandaag is zijn kans. Lance Stroll kon in tegenstelling tot ploegmaat Alonso weinig uithalen. Hij strandde in Q2 en start met de razendsnelle AMR23 als slechts veertiende aan de race. Lukt het hem om in de punten te komen of wordt dat een kansloze missie?

