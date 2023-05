Verstappen grijpt pole in bloedstollende kwalificatie GP Monaco

De kwalificatie in Monaco is misschien wel de belangrijkste van het jaar. Inhalen is op het bochtige stratencircuit aan de Middellandse Zee bijzonder lastig en daardoor is het vooral van belang om op zaterdag een goede startplek te bemachtigen. Maar de zoektocht naar de limiet is in Monte Carlo niet zonder risico. De vangrail is nooit ver weg en een crash in de kwalificatie is doorgaans een flinke streep in de rekening als het gaat om de kansen op een goed resultaat op zondag.

In de aanloop naar het weekend werd vooral gesproken over het feit dat Monaco niet de beste baan is voor de Red Bull RB19 en dat er een goede kans was dat er zondag voor het eerst een andere winnaar zou komen dan Max Verstappen of Sergio Perez. Bij het ingaan van de kwalificatie leek Red Bull de zaakjes niettemin het beste voor elkaar te hebben op het krappe stratenparcours langs de haven van Monte Carlo. Verstappen was eerder op de dag snelste gegaan in de afsluitende training, terwijl Perez de tweede tijd op de klokken had gebracht. Lance Stroll liet ondertussen zien dat Aston Martin er goed bij zat door op 0.166 seconde van Verstappen de derde tijd te rijden, terwijl Fernando Alonso last had van gele vlaggen en slechts veertiende was. Een crash van Lewis Hamilton kort voor het einde van de sessie en de rode vlag die daarop volgde, betekenden echter dat we geen compleet beeld zouden krijgen van de pikorde. Dit maakte deze kwalificatie bij voorbaat al een interessante.

Q1: Verstappen snel, Perez crasht

Onder een stralende zon doken de coureurs zaterdagmiddag de baan op voor het eerste deel van de kwalificatie. Verstappen voltooide zijn eerste ronde in 1.13.784, waarmee hij zijn Red Bull bovenaan zette. Perez zette zichzelf op P2 met 1.13.850, terwijl Alonso en Stroll de derde en vierde tijd reden met 1.13.886 en 1.13.927. Het gripniveau nam echter met de minuut flink toe. Zo bleek wel uit het feit dat Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu daarna een nieuwe snelste tijd reed.

Op hetzelfde moment sloeg het noodlot toe bij Perez. De Mexicaan verloor - mogelijk afgeleid door Pierre Gasly die met zijn Alpine de pits uit kwam rijden - de controle over zijn Red Bull bij de eerste bocht en schoof hard tegen de kunststof blokken. De 33-jarige coureur uit Guadalajara bleef ongedeerd bij het incident maar de linkerzijde van de RB19 liep forse schade op. De rode vlag werd uitgehangen om de auto van Perez te bergen en de baanafzetting te herstellen.

Kort voordat de code rood was ingesteld, had Lando Norris nog de snelste ronde gereden en Oscar Piastri de tweede McLaren op P2 gezet. Maar de baancondities waren nog altijd rap aan het verbeteren. Nadat de kwalificatie was hervat, stonden onder andere Alexander Albon en Yuki Tsunoda kortstondig bovenaan in de tijdentabel, maar het was uiteindelijk Verstappen die de rapste was in Q1 met een tijd van 1.13.386. Tsunoda en Albon eindigden verrassend als tweede en derde in het eerste kwalificatiedeel.

De rap veranderende omstandigheden op het circuit maakte het behoorlijk onvoorspelbaar wie aan het einde van de sessie samen met Perez zou afvallen. Hamilton reed op de valreep een tijd die snel genoeg was om door te kunnen. Nyck de Vries had heel even tweede gestaan achter Verstappen, maar zakte vervolgens omlaag om uiteindelijk op P15 te belanden, waarmee hij met de hakken over de sloot door was naar Q2. Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Zhou Guanyu stonden bij het uithangen van de vlag samen met Perez aan de verkeerde kant van de streep.

Q2: Verstappen opnieuw rap

Verstappen begon de tweede kwalificatiesessie met 1.12.038, waar niemand meer aan zou komen. Pierre Gasly sloot aan op de tweede plek met 1.12.169, maar moest die positie vervolgens afstaan aan Alonso, die tot 1.12.107 wist te komen. Verstappen was vervolgens de eerste die een tijd onder de 1.12 reed door in 1.11.908 over de streep te komen. Leclerc eiste daarna P2 op met 1.12.103.

Met nog twee minuten te gaan in Q2 raakte Norris met zijn linker voorwiel de vangrail bij het uitkomen van de Nouvelle Chicane, waarna hij bij het uitkomen van Tabac met de rechterkant van de auto tegen het ijzerwerk tetterde. De Brit kon zijn McLaren terugbrengen naar de pits, maar miste door het incident wel de mogelijkheid om nog een laatste vliegende ronde te rijden.

Hamilton klaagde in de aanloop naar zijn laatste snelle ronde in Q2 over de ophanging rechtsachter, maar werkte zich in de slotfase niettemin op van de elfde naar de vijfde plek, achter George Russell. Tsunoda imponeerde andermaal door zich met de negende tijd voor Q3 te plaatsen, terwijl Norris met de tiende tijd door was, al moest er door zijn monteurs nog wel hard gewerkt worden om de McLaren weer terug op het circuit te krijgen. De Vries deed het niet onaardig met de twaalfde tijd - hij kwam slechts een halve tiende tekort voor een plaats in Q3, maar die positie betekende wel dat zijn kwalificatie erop zat. Ook Piastri, Albon, Stroll en Valtteri Bottas vonden hun Waterloo in Q2.

Q3: Zinderend slot

Hierna was het tijd voor het sluitstuk van de kwalificatie. Verstappen trapte af met een niet al te geweldige 1.12.102. Alonso ging daar vervolgens ruim onder met 1.11.706, terwijl ook Sainz en Leclerc sneller bleken dan de Nederlander door respectievelijk 1.11.735 en 1.11.759 op de klokken te brengen. Zo stond de tweevoudig wereldkampioen na de eerste reeks snelle ronden op P4.

Bij zijn volgende poging kwam Verstappen echter tot 1.11.654, waarmee hij de eerste stek van Alonso overnam. Maar Ocon meldde zich daarna zeer verrassend op P1 door rond te gaan in 1.11.533, wat aantoonde dat de baan nog altijd sneller en sneller aan het worden was. Leclerc eiste de eerste stek daarna op met 1.11.471, resulterend in gejuich op de tribunes, waarna Alonso voor blijdschap bij Aston Martin zorgde door met 1.11.449 de eerste plek op te eisen. Maar Verstappen was op dat moment nog onderweg. In de eerste twee sectoren had Verstappen tijd laten liggen op Alonso, maar een meesterlijke laatste sector betekende dat hij in 1.11.365 over de streep zou komen, waarmee hij met 0.084 verschil de pole-position pakte - de 22ste uit zijn carrière.

Alonso staat zondag dus naast Verstappen vooraan op de grid. Leclerc en Ocon delen de tweede rij. Sainz en Hamilton waren uiteindelijk vijfde en zesde in de kwalificatie. Gasly, Russell, Tsunoda en Norris, die na een spoedreparatie nog wel naar buiten zou komen in Q3, completeren in Monaco de top-tien op de startopstelling.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur.

Video: Max Verstappen pakt de pole-position in Monaco

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Monaco: