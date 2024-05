F1 Miami live: Volg de race

Op papier heeft Red Bull Racing de beste kaarten in handen, want Max Verstappen zal net als in de sprintrace van pole-position starten. Geheel tevreden klinkt de 26-jarige Nederlander echter al het hele weekend niet over de balans in de RB20, waarbij met name de achterbanden te weinig grip bieden. Ondanks de problemen slaagde hij erin om zijn zevende pole-position op rij te veroveren, waarmee hij het record van Ayrton Senna van acht op rij heel rap nadert.

Zo zijn er goede kansen dat Verstappen voor zijn vijfde zege van 2024 kan gaan, maar één team zal gedreven zijn om daar een stokje voor te steken: Ferrari. Net als in Australië, ook een semi-stratencircuit, staan Charles Leclerc en Carlos Sainz er goed voor en liepen zij maar nipt de pole mis. Leclerc heeft in de sprintrace al aangetoond dat de snelheid van de SF-24 erg goed is, want hij liet het niet toe dat Verstappen helemaal aan de horizon zou verdwijnen in de race die 19 ronden duurde. Uiteindelijk bedroeg het gat slechts drie seconden op de streep, wat Ferrari hoop biedt voor de Grand Prix. Leclerc droomt al van de zege, wat zijn eerste sinds de Grand Prix van Oostenrijk van 2022 zou zijn. Teamgenoot Sainz kan daarin ook een rol spelen, al zal hij als P3 wellicht meer het vizier moeten richten op de coureur die naast hem staat op de startgrid: Sergio Pérez.

Red Bull versus Ferrari lijkt dus de headline te worden in Miami, al valt McLaren ook niet uit te vlakken. In die ene ronde kregen Oscar Piastri en Lando Norris het dan niet helemaal voor elkaar, maar de updates aan de MCL38 lijken vooralsnog een positief effect te hebben. Daarnaast zal Mercedes ook goede punten willen scoren terwijl onder meer Fernando Alonso en Daniel Ricciardo aan een inhaalrace zullen moeten geloven.

De Grand Prix van Miami wordt verreden op het 5,412 kilometer lange Miami International Autodrome, waar 57 ronden gereden zullen worden. De race gaat om 22.00 uur Nederlandse tijd van start en met het onderstaande liveblog hoef je niets te missen van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.