Norris heeft geluk met safety car en klopt Verstappen in GP Miami

Het was Max Verstappen die de zesde Grand Prix van het jaar van pole-position vertrok, net zoals hij dat ook bij de eerste vijf races van het seizoen had gedaan. De Nederlander was in de kwalificatie een tiende sneller gegaan dan Charles Leclerc, die tweede stond op de grid, en twee tienden rapper geweest dan Carlos Sainz en Sergio Pérez, die de tweede startrij met elkaar deelden. De derde startlinie in Miami was gereserveerd voor McLaren, met Lando Norris op de vijfde plek en Oscar Piastri op de zesde positie. Daarachter vertrokken de Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton van de zevende en achtste stek.

Nadat Marc Anthony het Amerikaanse volkslied ten gehore had gebracht en alle sterren de startopstelling hadden verlaten, kwam Verstappen goed weg toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden. Pérez verremde zich fors bij de eerste bocht en schoot rechtdoor, waarbij hij maar nipt de achterkant van Verstappen miste. Leclerc had een slechte start, maar bleef tweede, terwijl Piastri door het moment van Pérez wist op te rukken naar de derde positie. Sainz kwam vierde te liggen en Pérez sloot aan op de vijfde plek. Verder naar achteren deed Nico Hülkenberg goede zaken bij de start. De Haas F1-coureur begon vanaf P9, maar was Russell al snel voorbij alvorens hij ook Hamilton passeerde.

Piastri kon Leclerc goed volgen tijdens de eerste ronden en besloot het er in de vierde ronde op te wagen. Bij de hairpin zette hij de aanval in om de tweede positie van de Ferrari-coureur over te nemen. Leclerc probeerde nog terug te komen met DRS, maar tevergeefs. Hamilton begon ondertussen de druk op te voeren bij Hülkenberg. In de achtste ronde knokte hij zich bij de elfde bocht langs de Duitser, die behoorlijk agressief verdedigde. “We hadden bijna een zware crash”, rapporteerde de zevenvoudig wereldkampioen over de boordradio. Een blokkerend wiel van Hamilton later in de ronde zorgde ervoor dat Hülkenberg vrij eenvoudig weer voor de Brit kwam. In de tiende ronde was de Mercedes-coureur er echter opnieuw langs en twee ronden later ontdeed ook Russell zich van Hülkenberg.

De eerste pitstops hadden inmiddels plaatsgevonden, waarbij iedereen naar de harde band wisselde om in principe naar het einde van de race te kunnen rijden. Pérez kwam op de vijfde plek onder druk te staan van Norris, waarna ook hij naar de pits besloot te gaan om harde banden te halen. Leclerc volgde twee ronden later vanaf de derde stek, waarna het wachten was op wat McLaren ging doen.

In de 22ste ronde deed zich een opmerkelijk moment voor toen Verstappen vol op een oranje paaltje in de chicane botste. Het voorwerp liftte een stukje mee alvorens midden op de baan te belanden. Omdat het paaltje daarna richting de racelijn bewoog, besloot de racedirectie een virtuele safety car in te stellen. Een paar coureurs in het middenveld grepen dit moment aan voor een pitstop, de rijders aan de kop van het veld waren te ver van de pits verwijderd om van de neutralisatie, die maar kort duurde, te profiteren.

Kort na de VSC dook Verstappen de pits binnen om achter Piastri, Sainz en Norris als vierde terug te komen op de baan. Enkele ronden later was het echter de beurt aan Piastri en Sainz om naar de pits te gaan, waarmee de leiding aan Norris werd gegeven. De race was zo’n beetje halverwege toen Norris een meevaller van jewelste kreeg. Kevin Magnussen en Logan Sargeant kwamen bij de derde bocht met elkaar in botsing, waardoor laatstgenoemde in de kunststof blokken terechtkwam. Het incident was reden voor een safety car, die iedereen die nog niet gestopt was kon gebruiken voor een pitstop. Waaronder Norris, die zonder positieverlies banden kon wisselen en dus aan de leiding van de race bleef.

Het duurde hierna een paar ronden voordat de safety car Norris als leider had opgepikt en de race kon worden hervat. Verstappen kroop richting de herstart naar de achtervleugel van de McLaren en zette op het rechte stuk de aanval in, maar de Brit verdedige de binnenkant van de eerste bocht, waardoor de Limburger er niet langs kon. Verstappen moest kort daarna in de zijspiegels kijken om een aanval van Leclerc af te slaan. Norris leek in de ronden die volgden voordeel te hebben van het feit dat hij op nieuwere banden reed, want de coureur uit Bristol kon al snel een gat van meerdere seconden slaan. Verstappen had voor de safety car al geklaagd over een tekort aan grip op de harde band en zag de situatie na de herstart niet beter worden. “I can’t get the car to turn. Het is een ramp”, mopperde hij.

Sainz had het na de safety car-fase voorzien op de vierde plek van Piastri. De Spanjaard zag een eerste aanval mislukken doordat hij wijd werd gedwongen, maar kreeg een paar ronden later een nieuwe kans. De Ferrari-coureur, die getergd was om het feit dat Piastri zijn positie na het eerdere moment niet had hoeven afstaan, nam de McLaren-rijder bij de zeventiende bocht te grazen. Piastri zette op het rechte stuk een tegenaanval in, maar ging wijd bij de eerste bocht waardoor de vierde plek van Sainz bleef. Niet veel later waren ook Pérez en Hamilton voorbij aan Piastri, die een kapotte voorvleugel bleek te hebben overgehouden aan het gevecht met Sainz en daardoor downforce miste. Piastri werd naar de pits gehaald voor een nieuwe voorvleugel en kwam zodoende in het achterveld terecht.

Verstappen had ondertussen geen antwoord op het tempo dat Norris op de harde band aan de dag legde: het verschil liep op naar meer dan vijf seconden. De spanning was duidelijk zichtbaar op de pitmuur bij McLaren, terwijl Norris op de overwinning afkoerste. McLaren-collega Piastri werd na een knokpartij met Daniel Ricciardo zelfs gewaarschuwd dat het team beslist geen safety car kon gebruiken, met Norris aan de leiding. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar. Na 57 ronden kwam Norris als eerste onder de vlag door, waarmee hij zijn eerste Grand Prix-zege behaalde. Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plek terwijl Leclerc het podium completeerde. Sainz, Pérez en Hamilton kwamen daarachter als vierde, vijfde en zesde aan de finish, terwijl Yuki Tsunoda en George Russell de zevende en achtste opeisten. Fernando Alonso rekende in de slotfase met Esteban Ocon af voor de negende plek. Hülkenberg zag zijn inspanningen in Miami niet beloond worden. Hij eindigde als elfde.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2024 verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

