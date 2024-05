Rapportcijfers GP van Miami 2024

Banden: H (26 laps) M (34 laps)

Ging volle bak in het gevecht met Pérez in de laatste stint, ondanks dat zijn banden ouder waren. Had het hele weekend gedoe met Haas-coureurs, wat laat zien dat de pace van de Mercedes W15 nog altijd niet best is. Was in de races sneller dan Russell, ware het niet dat hij in de sprintrace twintig seconden straf kreeg voor te snel rijden in de pits.

Rapportcijfer Motorsport.com 7 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 6.66 (451 inzendingen)