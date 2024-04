F1 China live: Volg de race

Het raceweekend in China zat al bomvol actie door het sprintformat, maar na twee enerverende dagen volgt nu de apotheose in de vorm van de Grand Prix van China. 56 ronden zullen de coureurs over het Shanghai International Circuit strijden om de zege en de belangrijke punten in de strijd om het kampioenschap.

Voor één team ziet het er allemaal heel zonnig uit: Red Bull Racing. Max Verstappen tekende zaterdag voor de sprintzege én de honderdste pole-position van het team in de Formule 1 terwijl Sergio Pérez het feest compleet maakte door de tweede tijd te noteren. Zo lijkt er een goede kans dat Red Bull Racing voor de vierde 1-2 van het seizoen kan gaan, al zullen de coureurs erachter anders over denken. Fernando Alonso verraste met de derde tijd en zat niet ver van Pérez verwijderd. Hij hield bovendien de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich, evenals de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Alonso blijft wel realistisch over zijn kansen in de race: normaliter zou hij de McLarens en Ferrari's niet achter zich kunnen houden, zo laat hij tegenover Viaplay weten.

Een team dat wellicht weer voor een strategische gok zal gaan in China, is Mercedes. Lewis Hamilton begon briljant aan de zaterdag met de tweede plaats in de sprintrace, maar wijzigingen aan de afstelling hebben hem geen goed gedaan in de kwalificatie. Hij moet van de achttiende plaats komen, wat hem wel een bandenvoordeel oplevert in verscheidenheid aan opties. George Russell had ook geen geweldige kwalificatie, ook al kwam hij wel in Q3 terecht. Daar hield hij enkel Nico Hülkenberg en Valtteri Bottas achter zich en lijkt het dus een uitdaging te worden om naar voren te rijden.

Verstappen start van de linkerkant van de grid, Pérez vanaf de rechterkant. Met een relatief lange run naar de remzone van bocht 1 en het feit dat de bocht naar rechts afdraait, zijn er kansen voor de Mexicaan om - net als Hamilton in de sprintrace - de leiding snel over te nemen. Wie gaat de Grand Prix van China winnen? Om 09.00 uur Nederlandse tijd gaat de race van start. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.