F1 Brazilië live: Volg de sprintrace

Na een zeer onstuimige afsluiting van de vrijdag in Brazilië door de storm, is de zon zaterdag teruggekeerd. In de sprint shootout konden alle twintig Formule 1-coureurs op 25 graden en uiteindelijk een baantemperatuur van 53 graden rekenen. Dit laatste zorgde voor snelle tijden en daar maakte Lando Norris het beste gebruik van. De Brit liet na de kwalificatie op vrijdag, waarin hij teleurstelde, al weten dat pole voor de Grand Prix mogelijk was met de MCL60. Dat hij niet loog over de competitieve auto bleek in de kwalificatie voor de F1-sprintrace. Met een klein verschil naar Max Verstappen, de polesitter van zondag, stelde hij startplek één veilig.

Sergio Perez tekende voor de derde tijd. Hij was rap onderweg, maar stuitte op het probleem van gebruikte banden. In de laatste sector verloor hij dusdanig veel, dat hij meer dan een tiende verloor ten opzichte van Norris. De mannen van Mercedes hadden ongetwijfeld op meer gehoopt. George Russell begint als vierde, voor Lewis Hamilton op de vijfde plek aan de sprintrace. Charles Leclerc die vrijdag imponeerde met startplek twee voor de Grand Prix, begint als zevende aan de sprintrace, net achter AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda en voor diens teamgenoot Daniel Ricciardo. De mannen van het zusterteam van Red Bull hadden de gang er meer dan prima in. Carlos Sainz en Oscar Piastri completeerden de top-tien.

De mannen van Haas mogen ook tevreden terugblikken op de sprint shootout. Net als de F1-wedstrijd op zondag, beginnen ze ook de sprintrace als elfde en twaalfde. De sprint shootout lag overigens even stil door een flinke botsing tussen Fernando Alonso en Esteban Ocon. Zij moesten zich nadien melden bij de wedstrijdleiding. Hoe dat is afgelopen lees je in het onderstaande liveblog. Het zorgde er in ieder geval voor dat beide heren niet meer in actie kwamen in SQ2.

Het belooft al met al een spannende laatste sprintrace van 2023 te worden. Wie wint de verkorte wedstrijd en wie stelt teleur? Met de laatste updates vanaf het circuit blijf je op de hoogte. De video's van Viaplay maken het feest compleet in de liveblog van Motorsport.com.