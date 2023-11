Rapportcijfers GP van Brazilië 2023

Banden: S (4 Ronden) S (5 Ronden) S (28 Ronden) M (29 Ronden) S (15 Ronden)

Voor Max Verstappen viel er bij de start wat druk weg doordat Charles Leclerc, die als tweede zou starten, al klaar was in de formatieronde. Bij de tweede start na de rode vlag ging de Red Bull-coureur er als een speer vandoor. Norris dichtte het gat en viel in ronde acht aan, maar de Nederlander sloeg deze goed af. Toen het gat er eenmaal was, was het een kwestie van managen en reed hij met naar zijn zeventiende zege van 2023.

