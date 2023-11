Max Verstappen heer en meester in Braziliaanse F1-sprintrace

Tijdens de sprint shootout eerder op zaterdag was het - tot zijn eigen grote verbazing - Lando Norris die de eerste startplek bemachtigde voor de korte race op zaterdag door aan het einde een 1.10.622 op de klokken te brengen. De McLaren-coureur bleek daarmee 0.061 seconde sneller dan Max Verstappen, terwijl Sergio Perez en George Russell zich als derde en vierde kwalificeerden voor de 24 ronden tellende sprint. Lewis Hamilton reed op drie tienden van Norris de vijfde tijd, terwijl Charles Leclerc en Carlos Sainz ongeveer een halve seconde toegaven en zodoende slechts als zevende en negende eindigden in de sprint shootout.

Verstappen had een uitstekende start en kwam op weg naar de eerste bocht naast Norris om daarna de leiding te grijpen bij de eerste bocht. Even verderop ging Hamilton buitenom Perez voorbij voor de vierde plek in de race. Later in de eerste ronde haalde Russell met een stevige actie Norris in, waardoor de coureur die vanaf de eerste plek startte derde kwam te liggen.

Het veld bleef in de eerste ronden zeer dicht bij elkaar. In de derde ronde begon Perez aan te dringen bij Hamilton om de Brit aan het begin van de vierde ronde bij de eerste bocht te verschalken. Een ronde later moest Russell de tweede plek bij Norris inleveren. De zachte band leek onder de Mercedes sneller minder te worden dan bij de andere teams.

In de achtste ronde ging Perez bij de eerste bocht langs Russell, maar de Brit kon met behulp van DRS bij de vierde bocht de derde plek weer terugpakken. Twee ronden later haalde Perez Russell opnieuw in bij de eerste bocht. Dit keer slaagde de Mercedes-coureur er niet in om terug te komen, zodat de derde plek in handen van de Mexicaan bleef. Ondertussen had Verstappen een voorsprong van anderhalve seconde opgebouwd ten opzichte van Norris.

Ook de rest van de race zat boordevol actie. Zo haalde Daniel Ricciardo tot twee maal toe Carlos Sainz in bij de eerste bocht voor de achtste plek, maar beide keren kon de Spanjaard de positie heroveren. Na de tweede keer kon Piastri bij de achtste bocht de aanval openen op de AlphaTauri. De McLaren-coureur ging zijn landgenoot fraai aan de binnenkant voorbij. Alonso rekende bij de twaalfde bocht Gasly in, maar de Fransman kon op het rechte stuk succesvol in de tegenaanval gaan. Kort tijd later nam de Spanjaard de coureur van Alpine alsnog te grazen bij de vierde bocht, waarna ook Lance Stroll Gasly passeerde.

Hamilton worstelde in de slotfase met de achterbanden en verloor eerst een plek aan Charles Leclerc en vervolgens nog een positie aan Yuki Tsunoda, waardoor hij zevende kwam te liggen. Vooraan reed Verstappen zonder omhaal af op de overwinning. Hij finishte vier seconden voor Norris, terwijl Perez de top-drie completeerde en daarmee goede zaken deed in de strijd om de tweede plek in het rijderskampioenschap. Russell eindigde als vierde, Leclerc als vijfde, Tsunoda als zesde en Hamilton als zevende. Sainz werd achtste en pakte zo het laatste punt in de sprintrace.

De Grand Prix gaat zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd van start.

Video: Bekijk hier de wereldstart van Verstappen

Uitslag sprintrace F1 Grand Prix van Brazilië: