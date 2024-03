F1 Australië live: Volg de race

Wie voor de kwalificatie op Ferrari had ingezet, leek er redelijk goed voor te staan om wat te winnen. Charles Leclerc en Carlos Sainz toonden in de vrije trainingen een sterke snelheid over één ronde en trokken die streep door in Q1 en Q2. Uiteindelijk zou het in Q3 anders lopen dan gedacht, aangezien Max Verstappen schitterde op het moment supreme en met een marge van twee tienden zijn derde pole-position van het seizoen opeiste. Dat was - zo legde teambaas Christian Horner na de kwalificatie uit - met name te danken aan aanpassingen aan de auto, waardoor Verstappen in de laatste sector ook snel was.

De herstellende Sainz was blij om weer terug te zijn en de tweede tijd te noteren, maar weet ook dat het een stevige uitdaging wordt om Verstappen te verslaan. "Je moet vandaag de dag op 100 procent zitten om Max te verslaan en dat was vandaag niet het geval", zei de Ferrari-coureur na de kwalificatie. "Ik zal absoluut mijn best doen, want het is al een tijd geleden sinds Singapore", doelde hij op zijn laatste zege. "En hij staat al sindsdien op de hoogste trede", klinkt Sainz vastberaden om Verstappen van zijn tiende zege op rij af te houden.

Zelf zat Verstappen met wat vraagtekens, aangezien Ferrari op vrijdag in de long runs een goed tempo liet zien. "Bij Ferrari ziet het er gewoon heel goed uit", zei Verstappen op zaterdag. "Je ziet dat het makkelijk gaat bij ze. Zowel over één ronde als tijdens een long run, ze houden hun banden erg goed heel. En voor ons is het tot nu toe gewoon heel lastig geweest om de juiste balans te vinden."

Sergio Pérez stond zaterdag nog op de foto's voor de top-drie, maar de Red Bull-coureur moet van de zesde plaats komen door een gridstraf. Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri schuiven door en dus moet de Mexicaan eerst met hen afrekenen, wil hij aan het podium denken. Yuki Tsunoda was de verrassing van de dag, aangezien hij Lewis Hamilton uit Q3 werkte. Kan hij vandaag punten pakken te midden van de strijd tussen de top-vijf teams? Wat kan Daniel Ricciardo van de achttiende plaats in zijn thuisrace en kan Alexander Albon de pijnlijke beslissing ten koste van Logan Sargeant goedmaken door punten te pakken?

Om 05.00 uur Nederlandse tijd zullen de antwoorden volgen, want dan gaat de Grand Prix van Australië van start. Mis niks van de race met het onderstaande liveblog van Motorsport.com.