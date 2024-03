Carlos Sainz wint GP van Australië, Max Verstappen valt uit

Red Bull Racing had in Melbourne moeite om de auto goed afgesteld te krijgen, maar dat weerhield Verstappen er op zaterdag niet van om de pole-position te pakken voor de derde ronde van het Formule 1-seizoen 2024. Voor de race was hij echter op zijn hoede voor Ferrari, dat het hele weekend een sterke indruk maakte op het circuit van Albert Park.

Sainz, die terug is na de race in Jeddah te hebben gemist vanwege een blindedarmontsteking, ging snelste in de eerste twee kwalificatiedelen, maar moest op het moment suprême zijn meerdere erkennen in Verstappen. Aangezien Ferrari ook over een goede pace voor de long runs leek te beschikken, beloofde het zondag een interessant duel tussen Red Bull en Ferrari te worden in Melbourne.

Maar zover kwam het niet. Bij de start hield Verstappen zijn Red Bull nog voor de Ferrari, waarna hij al gauw een gat van een seconde sloeg. Maar heel soepel ging het allemaal niet. Tijdens de tweede ronde had hij bij de derde bocht een momentje, waardoor Sainz ineens heel dicht achter hem kwam te rijden. Verderop in de ronde was er nog een onvolkomenheid, die de Spanjaard in staat stelde om Verstappen bij negende bocht te passeren. “Ik was de controle over de auto even kwijt. Heel gek”, meldde Verstappen over de boordradio.

Er blijkt echter meer aan de hand met de RB20 van de drievoudig wereldkampioen. Tijdens de vierde ronde verscheen er namelijk opeens een rookpluim bij de rechterachterkant van de auto. “Ik heb rook”, deelde de Nederlander aan zijn team mee. “Brand, brand. Remmen, mijn remmen.” Verstappen verloor snelheid en bracht zijn auto naar de pits, terwijl hij de ene na de andere wagen voorbij zag komen. In de pitstraat werden de vlammen gedoofd, waarna al snel bleek dat het einde oefening was voor Verstappen. Later legde hij uit dat een vastzittende rem de oorzaak was van zijn eerste DNF sinds de Australische Grand Prix van 2022.

Door het wegvallen van Verstappen kwam Lando Norris tweede te liggen en schoof Charles Leclerc door naar de derde plek. Oscar Piastri en George Russell reden op de vierde en vijfde positie, terwijl Sergio Pérez, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton en Fernando Alonso de rest van de top-tien vormden.

Na vijf ronden was Daniel Ricciardo de eerste die binnenkwam om banden te wisselen, waarna meer coureurs de pits opzochten. Aan de voorkant van het veld had Sainz de boel ondertussen goed onder controle. “Laten we een gat trekken. De banden voelen nog erg goed”, liet hij aan de pitmuur weten. Bij Hamilton ging minder lekker. Hij maakte een uitje door het gras en viel een paar ronden later uit met een motorprobleem.

Nadat ook Sainz nieuwe banden had gehaald, lag Alonso even aan de leiding, maar de Aston Martin-coureur stopte een ronde later toen er een VSC was ingesteld om de auto van Hamilton te kunnen bergen. Sainz keerde zo terug aan kop, terwijl Leclerc tweede lag na de pitstops. Piastri reed nu derde, terwijl Norris was teruggevallen naar de vierde plek. Alonso deed goede zaken met zijn pitstop tijdens de neutralisatie en lag nu vijfde, voor Russell, Stroll, Pérez, Tsunoda en Alexander Albon, die met het chassis van Logan Sargeant reed nadat hij zijn eigen auto had afgeschreven bij een crash in de eerste training.

Tijdens de tweede stint ging Pérez voorbij aan Alonso. Norris en Piastri ruilden van plek, zodat de Brit weer derde was. Niet veel later luidde Ricciardo de tweede serie pitstops in. Sainz bleef ditmaal aan de leiding, voor Leclerc, Norris, Piastri, die nog een uitje door het gras maakte bij de voorlaatste bocht, en Pérez. De Mexicaan slaagde er na zijn inhaalactie op Alonso niet in om verder naar voren te komen.

In de slotfase maakte Russell jacht op Alonso voor de zesde plek. In de laatste ronde ging het mis voor de Mercedes-coureur. De Brit schoot van de baan en de grindbak in, waarna hij tegen de baanafzetting knalde en zijn wagen op zijn kant terug de baan opschoof. De race finishte hierdoor onder VSC.

Sainz, die nog geen racezitje heeft voor 2025, kwam aan het einde van de race niet meer problemen en schreef zo twee weken na een operatie voor een blindedarmontsteking de Australische Grand Prix op zijn naam. Leclerc maakte er een dubbelzege van. Norris maakte het podium in Albert Park compleet. Lokale held Piastri moest genoegen nemen met de vierde plek, Pérez finishte als vijfde en Alonso werd zesde. Stroll klom door de crash van Russell op naar de zevende plek en Tsunoda kreeg de achtste plek in de schoot geworpen. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen gingen er met de negende en tiende plek vandoor, waarmee het Haas F1 Team een vruchtbare middag kende in Melbourne.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2024 verder met de Grand Prix van Japan.

