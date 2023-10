F1 Austin live: Volg de sprintrace

Het Circuit of the Americas in Austin organiseert de vijfde en een-na-laatste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023. Eerder op de zaterdag werd de sprint shootout, de sessie die de startgrid voor de sprintrace bepaalt, afgewerkt. Na drie delen kwam Max Verstappen als snelste bovendrijven, al waren de verschillen klein. De Nederlander nam ondanks een spin revanche voor vrijdag, waarin hij de pole verloor door het overschrijden van track limits. Kan hij de winst in de sprintrace pakken of gaat die, net als in Qatar, naar iemand anders?

De grote vraag is of de verschillen in de sprint shootout ook net zo klein gaan zijn in de F1-sprintrace zelf. Mocht dat het geval zijn, ga er dan maar voor zitten. Charles Leclerc en Lewis Hamilton bemachtigden respectievelijk de tweede en derde startplek met nog geen tiende verschil. McLaren-coureur Lando Norris kwam met P4 slechts 0.101 seconde tekort voor het plekje helemaal vooraan. Het is de vraag in hoeverre zij de banden in leven kunnen houden en daarmee de RB19 van Verstappen kunnen volgen. Achter het viertal staan ook niet de minste namen: Oscar Piastri, Carlos Sainz en Sergio Perez willen allemaal dolgraag naar voren. Hun kwalificaties vielen wat tegen, maar wat kunnen zij zodra de auto in racemodus gaat?

De grootste verrassing van de sprint shootout was, niet voor de eerste keer dit jaar, Alexander Albon. De Thai loodste zijn Williams naar een knappe negende startplek en bleef onder meer Pierre Gasly op P10 voor. De gridstraf voor George Russell, die van P8 naar P11 terugvalt, zorgt er echter voor dat Albon als achtste start en Gasly als negende. Albon rijdt bij de start dus meteen al op puntenkoers, maar dat vasthouden wordt allesbehalve gemakkelijk. Daniel Ricciardo komt nu vanaf P10. Zit er wellicht voor hem een punt in tijdens zijn rentree? Bij Aston Martin is er in ieder geval werk aan de winkel. Hoewel de sprint shootout al beter ging dan de kwalificatie op vrijdag - beide auto's kwamen niet door Q1 - was een plekje in SQ3 iets te hoog gegrepen voor de AMR23. Fernando Alonso en Lance Stroll moeten van buiten de top-tien komen, dus het wordt allesbehalve eenvoudig om in de punten te geraken. Gaat het Aston Martin lukken om er toch nog wat te scoren?

De antwoorden op al deze vragen worden vanaf 00.00 uur Nederlandse tijd gegeven. Dan gaat de F1-sprintrace in Austin van start. Motorsport.com houdt je met dit liveblog van alle actie op de hoogte door middel van de laatste updates van het circuit en met de laatste video's van Viaplay.