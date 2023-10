Max Verstappen boekt comfortabele zege in F1-sprintrace Austin

Het Circuit of the Americas vormde zaterdag lokale tijd het decor van de vijfde sprintrace van het seizoen. Max Verstappen had eerder op de dag de eerste startplek bemachtigd voor de negentien ronden tellende de wedstrijd door in de sprint shootout nipt sneller te gaan dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri begonnen als vierde en vijfde aan de sprintrace. Nagenoeg het volledig veld koos ervoor om het zaterdagse treffen op de medium band af te werken. Carlos Sainz, die zesde was in de sprint shootout, was de enige die op de soft vertrok.

Verstappen had een prima start vanaf de pole-position en stuurde meteen vol naar links om zijn leidende positie te verdedigen ten opzichte van Leclerc. De Monegask moest de Nederlander voor laten en kreeg vervolgens Hamilton naast zich bij de eerste bocht. Die wist iets meer snelheid mee te nemen door de eerste bochten en na het verlaten van Turn 2 was de Mercedes-rijder erlangs. Verder naar achteren was er bij de start contact tussen Sainz en Piastri. De Spanjaard had de Australiër bij het wegrijden gelijk te grazen en haalde later in de eerste ronde ook Norris in, waardoor hij vierde kwam te liggen.

Piastri had het vervolgens zwaar. In de derde ronde werd hij ingehaald door Sergio Perez, waarna ook George Russell, die vanaf de elfde plek moest starten na een gridstraf voor het hinderen van Leclerc in de sprint shootout, de McLaren passeerde. De Brit ging Piastri echter buiten de baan voorbij, wat hem op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan voor ‘leaving the track and gaining an advantage’.

Verstappen klaagde aan het begin van de race over de ‘driveability’ van zijn auto, maar slaagde er niettemin in om weg te rijden bij Hamilton, die op zijn beurt een redelijke marge had ten opzichte van Leclerc. Bij Piastri hield de ellende ondertussen aan. Ook Pierre Gasly en Alexander Albon zouden hem verschalken, waardoor hij tiende kwam te liggen. Halverwege de race begon Sainz het moeilijk te krijgen op de soft. In de tiende ronde heroverde Norris de vierde plek op de coureur uit Madrid. Een ronde later rekende ook Perez met hem af. Russell drong hierna aan bij de tweevoudig Grand Prix-winnaar, maar hij zag geen mogelijkheid om de SF-23 voorbij te gaan.

Vooraan kwam Verstappen niet meer in de problemen. Hij won de race met een voorsprong van ruim negen seconden. "Simply lovely that", omschreef de Nederlander zijn wedstrijd in de uitloopronde. Hamilton eindigde als tweede en Leclerc maakte het podium in de sprint compleet. Norris finishte uiteindelijk nog geen seconde achter de Ferrari als vierde en Perez stuurde de tweede Red Bull als vijfde over de eindstreep. Sainz hield Russell tot de vlag achter zich voor de zesde plek. De Mercedes-coureur zakte vervolgens door zijn tijdstraf van vijf seconden naar de achtste plek, waarmee hij één WK-punt overhield aan de zaterdag op COTA. Gasly profiteerde van de penalty voor Russell. De Fransman schoof in de uitslag op naar de zevende plaats. Albon eindigde net buiten de punten op P9, terwijl Piastri zijn ongelukkige sprintrace als tiende afsloot.

De hoofdrace in Austin begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen behoudt de leiding op weg naar de eerste bocht

Uitslag F1-sprintrace Austin: