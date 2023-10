F1 Austin live: Volg de kwalificatie

Het Formule 1-weekend in de Verenigde Staten werd vrijdag afgetrapt met de eerste vrije training. In ruim 30 graden klokte Max Verstappen de snelste tijd op de zachtste band en bereidde zich dus als beste voor op de kwalificatie voor de Amerikaanse F1-race. Daarachter waren het Charles Leclerc en Lewis Hamilton die respectievelijk 0.156 seconde en 0.281 seconde toegaven op de tijd van de drievoudig wereldkampioen. Met drie tienden verschil nam Red Bull-teamgenoot Sergio Perez plaats op positie vier, voor Kevin Magnussen, George Russell, Alexander Albon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg en Pierre Gasly. Zoals te lezen was de top-tien in VT1 een mengelmoes en dat belooft wat voor de kwalificatie.

De openingssessie in Austin betekende tevens de rentree van Daniel Ricciardo, die sinds de tweede vrije training in Zandvoort al niet meer in de auto zat. Zijn breuk is hersteld en dus doet hij dit weekend weer mee. Hij trapte het weekend uitstekend af door met een minimaal verschil de veertiende tijd te klokken, direct achter teamgenoot Yuki Tsunoda. Kan Ricciardo in de kwalificatie zijn Japanse ploegmaat voorblijven of is dat voor nu nog te hoog gegrepen?

Daarnaast waren de ogen gericht op Haas, dat met een grote upgrade naar de VS is gereisd. De VF-23 heeft een ware metamorfose ondergaan in een poging het team naar voren te helpen. Wat kunnen Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, die zondag wordt verreden? Bij Lance Stroll is er nog een hoop werk aan de winkel. De jonge Canadees reed slechts vijf ronden door een probleem met zijn linker voorrem. Aangezien de auto's in de kwalificatie in parc fermé gaan, staat Stroll een zwaar weekend te wachten. Kan de Aston Martin-coureur een goede kwalificatie afwerken of strandt hij, net als in Qatar, al in het eerste kwalificatiedeel?

De antwoorden op bovenstaande vragen worden vanaf 23.00 uur Nederlandse tijd gegeven. Wil jij niets missen en op de hoogte gehouden worden met updates van onze journalisten ter plaats in combinatie met de laatste video's van Viaplay? Klik dan niet weg, maar volg hier het liveverslag van de kwalificatie door Motorsport.com.