Rapportcijfers GP van de Verenigde Staten 2023

Banden: M (10 Ronden) H (18 Ronden) H (28 Ronden)

Valtteri Bottas reed in Qatar sterk, maar was in Austin anoniem. Dit omdat de Alfa Romeo geen goed tempo kon rijden. Het team dacht dat de strategie goed was, maar de hobbels belemmerden hem in het boeken van progressie en dwong de renstal de rijhoogte van de C43 te verhogen, wat performance kost. De stint op harde banden was consistent, maar had niet het niveau van de andere mannen in het middenveld.

Motorsport.com rapportcijfer 5 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 5.01 (338 inzendingen)