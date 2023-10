F1 Austin live: Volg de race

Dankzij het sprintformat zaten de teams na de vrijdag nog met de nodige vraagtekens. Het grootste vraagstuk was het tempo in de langere runs, aangezien er maar één vrije training was waarin alles van normaliter drie trainingen gedaan moest worden. De sprintrace van zaterdag gaf volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur pas een goed beeld van de verhoudingen voor de Grand Prix. Dat is een goed teken voor Max Verstappen, aangezien hij de sprintrace met ruime voorsprong won.

Voordeel voor de Nederlander was wel dat hij van de sprintpole mocht beginnen en hij bij de start enkel Charles Leclerc achter zich moest houden. Dat bleek toch een uitdaging, maar toen hij erin geslaagd was kon de drievoudig wereldkampioen wegrijden. Lewis Hamilton bleef in de Mercedes nog even bij, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Leclerc zakte terug tot de derde plaats, gevolgd door Lando Norris, Sergio Perez, Carlos Sainz, Pierre Gasly en George Russell als de top-acht.

Voor de Grand Prix ziet de startgrid er echter een stuk anders uit dan voor de sprintrace. Het grootste verschil is dat niet Verstappen, maar Leclerc van pole vertrekt. Hij ziet bij de start de McLaren van Norris in de spiegels. Voor die twee coureurs is er een positieve statistiek: in de tien edities van de Grand Prix van de Verenigde Staten die er op COTA zijn verreden, werd de race altijd vanaf de eerste startrij gewonnen. Dat is dan weer slecht nieuws voor Hamilton, Sainz, Russell en Verstappen, die op de tweede en derde startrij plaatsnemen. Toch zijn er nog genoeg kansen voor deze coureurs, waardoor de ban op dit circuit doorbroken kan worden.

Met name Verstappen wordt nog altijd gezien als een grote kanshebber op de zege. Leclerc gaf vrijdag na de kwalificatie al toe dat hij de Nederlandse Red Bull-coureur niet uitsluit voor de zege en Hamilton heeft na de sprintrace geconcludeerd dat Verstappen een grote marge heeft ten opzichte van de rest van het veld. "Ik bedoel, hij heeft minstens een halve seconde per ronde ten opzichte van alle auto's die voor hem staan", stelde de Mercedes-coureur. "Ik neem aan dat hij relatief snel zal opklimmen. We zullen er dus een hele klus aan hebben om te proberen hem tegen te houden. Het is een circuit waar je kunt inhalen, dus het is waarschijnlijk dat hij zondag hoog zal eindigen."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint om 21.00 uur Nederlandse tijd, wanneer de klok in Austin 14.00 uur slaat. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.