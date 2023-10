Verstappen zet de teller op vijftig GP-zeges ondanks remproblemen

Zeven jaar, vijf maanden en zeven dagen nadat Max Verstappen op het circuit van Barcelona zijn eerste overwinning in de Formule 1 boekte, bracht de Nederlander de teller in de Grand Prix van de Verenigde Staten op vijftig. Voor de vijftigste zege moest hard worden gewerkt. Na een track limits-overtreding in de kwalificatie moest Verstappen namelijk van de zesde startplek komen. Bovendien kampte de wereldkampioen tijdens de race op de Texaanse asfaltlus met grote remproblemen.

Norris leidt na de start

Lando Norris had vanaf de tweede plek op de grid een betere start dan polesitter Charles Leclerc en nam bij de eerste bocht de leiding. Carlos Sainz ging na het doven van de rode lampen aan de binnenkant voorbij aan Lewis Hamilton en kwam zo derde te liggen. Verstappen won vanaf de zesde startplek meteen een positie doordat George Russell moeizaam op gang kwam en nam bij de eerste bocht een kijkje aan de buitenkant van Hamilton, maar werd wijd gedwongen door de Mercedes-coureur en moest de Brit daarna voorlaten bij het ingaan van de tweede bocht.

Esteban Ocon had in de openingsronde van de race een aanvaring met Oscar Piastri, waarbij zijn Alpine beschadigd raakte. De Fransman zakte in de ronden die volgden weg naar de laatste plek, waarna hij zijn auto naar de pits stuurde om op te geven. Piastri kwam ook niet ongeschonden uit de strijd. Schade aan de radiator en een waterlek betekenden dat de Australiër eveneens een DNF achter zijn naam kreeg.

In de vierde ronde wurmde Hamilton zich bij de twaalfde bocht langs Sainz, waarmee hij terug was op de plek waarop hij de race was begonnen. Een ronde later ging Verstappen op dezelfde plek voorbij aan de Spanjaard, zodat de Nederlander naar de vierde plaats opklom. Hij maakte vervolgens jacht op Leclerc. De race was elf ronden onderweg toen hij bij de twaalfde bocht aan de binnenkant dook van de Monegask. Het tweetal ging even zij aan zij, alvorens de Ferrari-coureur de positie alsnog aan de drievoudig wereldkampioen moest laten. Inmiddels hadden de eerste coureurs een bezoek aan de pits gebracht om de medium banden in te wisselen voor harde exemplaren.

“Ik weet niet wat er gebeurt bij de achtste en negende bocht, maar ik worstel daar enorm met de balans”, meldde raceleider Norris in de zestiende ronde over de boordradio. Aan het einde van die ronde dook Verstappen de pits in vanaf P3. Waar iedereen die reeds een pitstop had gemaakt naar de harde band was gegaan, koos Verstappen ervoor om nog een stint te doen op de medium band. Norris volgde een ronde later, waarmee de leiding in handen van Hamilton kwam. De McLaren-rijder werd van harde banden voorzien en keerde op de vierde positie terug in de race, achter Hamilton, Leclerc en Russell, die alle drie nog niet gestopt waren.

Zowel Hamilton als Russell werd gevraagd of er nog een paar ronden langer kon worden doorgereden op de eerste set banden. “Ik weet het niet”, antwoordde Hamilton weifelend, terwijl Russell wel positief reageerde. Na twintig ronden kwam Hamilton naar binnen voor de harde band. Na niet de meest snelle pitstop kwam hij ruim zeven seconden achter Verstappen terug op het circuit, waarmee de Limburger dus een plaats had gewonnen. “Ik lig nu zo ver achter”, kwam de Mercedes-coureur op de boordradio, waarna zijn engineer hem liet weten dat hij later in de race een bandenvoordeel zou moeten hebben ten opzichte van Verstappen. De pitstop van Hamilton zorgde ervoor dat Leclerc aan kop kwam. Na 23 ronden was het echter de beurt aan de Ferrari-coureur om naar binnen te komen.

Verstappen grijpt de leiding

Norris kreeg zo de leiding terug in handen, terwijl Verstappen iets meer dan twee seconden achter hem tweede lag. Nadat de Brit zich had verremd bij de elfde bocht, was het verschil een seconde geslonken, waarna het niet lang duurde voordat Verstappen zich in DRS-afstand van Norris meldde. In ronde 28 dook de Limburger bij de twaalfde bocht van ver aan de binnenkant van de McLaren, waarna hij zijn wagen nog net binnen de baan hield en de leiding pakte. Norris bleef vervolgens aan de staart van de Red Bull hangen, terwijl Hamilton, liggend op P3, met rasse schreden dichterbij kwam aan het tweetal. Van een comfortabele situatie was dus geen sprake voor Verstappen, wat nog eens onderstreept werd door het volgende radiobericht: “Mate, deze remmen zijn zo shit in vergelijking met gisteren. What a piece of shit!”

Na 34 ronden zocht Norris voor de tweede keer de pits op om nog een set harde banden onder zijn auto te laten schroeven. Verstappen kwam een ronde later naar binnen. Het wisselen van de band linksachter verliep niet soepel bij de Nederlander, maar hij kwam nog vlak voor Norris terug op het circuit. De race was 39 ronden oud toen Hamilton, die na de pitstops van Verstappen en Norris op de eerste stek lag, zijn Mercedes naar de pits stuurde. In tegenstelling tot Norris wisselde hij naar medium banden voor de slotfase van de race. Verstappen passeerde op datzelfde moment de nog niet gestopte Leclerc bij de eerste bocht, zodat hij weer aan de leiding lag. Norris passeerde de Ferrari een ronde later bij de twaalfde bocht, waarna er zo’n anderhalve seconde tussen Verstappen en de McLaren-rijder zat. Toen Verstappen daarna hoorde dat hij tijd liet liggen in de heavy breaking zones, reageerde hij gepikeerd: “Ja, omdat de remmen shit zijn!”

In ronde 43 was ook Hamilton langs Leclerc, waarna hij bijna vier seconden achter Norris zat en zes seconden achter Verstappen. Zijn engineer informeerde hem de zevenvoudig kampioen dat hij de race als tweede kon eindigen en zelfs nog kon winnen. Met nog acht ronden te gaan kwam Hamilton aan bij Norris. Die verdedigde zijn tweede positie bij de eerste bocht door flink naar links te sturen, maar ging vervolgens wel erg laat in de ankers, wat de Mercedes-coureur de kans gaf om langs hem te glippen. Hamilton kon hierna het vizier richten op Verstappen, die vijf seconden voor hem reed.

Leclerc zag zijn eenstopper ondertussen niet goed uitpakken. Vijf ronden voor het einde kreeg hij het verzoek om aan de kant te gaan voor teamgenoot Sainz, zodat de Spanjaard de achtervolging kon inzetten op Norris. "We praten na de race", kwam Leclerc, die hierdoor vijfde kwam te liggen, geïrriteerd op de boordradio. Op oude harde banden was hij vervolgens een eenvoudige prooi voor Perez.

Hamilton nadert Verstappen

Verstappen had het duidelijk niet gemakkelijk in de slotfase van de race. "Niet onder het remmen!", klonk het meerde malen op de teamradio, wanneer race-engineer Gianpiero Lambiase hem van een update wilde voorzien. Hamilton kwam in de laatste ronden snel dichterbij aan de Red Bull-rijder en met nog twee ronden te gaan kon hij de RB19 voor zich zien rijden. De Brit wist het gat echter niet meer volledig te dichten en finishte uiteindelijk twee seconden achter Verstappen, die zo zijn vijftigste Grand Prix-overwinning boekte.

Norris kwam vier seconden voor Sainz, die niet het tempo had om de Brit nog te bedreigen, als derde aan de finish en completeerde daarmee het podium op het Circuit of the Americas. Perez eindigde als vijfde, terwijl Leclerc genoegen moest nemen met de zesde plaats, nadat hij van de pole was vertrokken. George Russell, Pierre Gasly, Lance Stroll en Yuki Tsunoda verdeelden de overige punten. Laatstgenoemde verdubbelde zijn score nog door bij het zwaaien van de vlag de snelste raceronde te rijden.

Over een week vindt op het Autodromo Hermanos Rodriguez de Grand Prix van Mexico plaats.

Uitslag 2023 F1 GP van de Verenigde Staten: