De wereldkampioenen Formule 1 van 2023 zijn inmiddels bekend - nadat Red Bull in Japan de constructeurstitel had binnengehaald, stelde Max Verstappen in Qatar de rijderstitel veilig - maar er staan dit seizoen nog vijf Grands Prix op het programma van de Formule 1. Dit weekend zijn de coureurs op het Circuit of the Americas bij Austin, waar voor het eerst een sprintrace wordt afgewerkt. Er was dus maar één vrije training op vrijdag - waarin Verstappen de snelste was - waarna meteen de kwalificatie volgde voor de race op zondag.

Q1: Beide Aston Martins uitgeschakeld

Charles Leclerc trapte de kwalificatie op de Texaanse piste af met een 1.36.622, die hij reed op een gebruikte set zachte banden. Verstappen begon de kwalificatie ook op softs waarmee hij in de training al gereden had en ging met een 1.36.470 anderhalve tiende sneller dan de Monegask. Nico Hülkenberg nam de eerste positie in de tijdenlijst daarna over van de Nederlander door op nieuwe banden 1.36.235 te rijden, waarna Pierre Gasly nog een tiende rapper wist te gaan dan de Haas-coureur door rond te gaan in 1.36.158.

Gezien de rondetijden die Hülkenberg en Gasly hadden gereden, ontkwamen de toppers er niet aan om nog een run op nieuwe banden te doen. Leclerc kwam op verse softs tot 1.36.119, waar teamgenoot Carlos Sainz ruim onder ging met 1.35.824. Verstappen kwam daarna in 1.35.346 over de streep, maar het was Lewis Hamilton die Q1 bovenaan afsloot door vervolgens 1.35.091 neer te zetten. Verstappen was uiteindelijk derde in de eerste sessie, aangezien Lando Norris op de valreep nog een 1.35.110 reed.

Hülkenberg zag zijn laatste rondetijd geschrapt worden om track limits en zakte weg naar de zestiende plek, waarmee de Duitser was uitgeschakeld na eerder nog bovenaan te hebben gestaan. Tijdens de training eerder op de dag waren er problemen bij de remmen van Lance Stroll waardoor hij maar vijf ronden kon rijden, en in de kwalificatie ging het ook niet van een leien dakje bij Aston Martin. Fernando Alonso kwam niet verder dan de zeventiende tijd, terwijl Stroll, bij wie in de pits flinke stofwolken van de remmen kwamen, op de negentiende tijd bleef steken. Ook de twee Williams-coureurs waren na Q1 klaar. Alexander Albon kwalificeerde zich als achttiende, terwijl Logan Sargeant zondag laatste staat op de grid voor zijn thuisrace.

Q2: Russell en Perez nipt door

Verstappen kwam aan het begin van Q2 opnieuw met gebruikte banden de baan op. Zijn eerste snelle ronde ging in 1.35.491 op, waarmee hij na de eerste runs bovenaan stond. Oscar Piastri stond tweede op 0.085 seconde en Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly bivakkeerden na de eerste snelle ronden in Q2 op de derde en vierde stek in de tijdenlijst. Sainz en Norris stonden in de gevarenzone en hadden dus nog een klus te klaren tijdens hun tweede run.

Na een korte break meldden de vijftien coureurs zich weer op het circuit. Leclerc reed een nieuwe snelste tijd met 1.35.001, waar Verstappen vier duizendsten van verwijderd bleef. Hamilton tekende op twee tienden voor de derde tijd, terwijl Sainz op drie tienden moest toegeven op zijn teamgenoot en vierde was. Ocon noteerde de vijfde tijd en Norris plaatste zich uiteindelijk met de zesde tijd voor Q3.

George Russell en Sergio Perez gingen met de hakken over de sloot door. Zij besloten het tweede kwalificatiesegment als negende en tiende, en waren maar nipt sneller dan Yuki Tsunoda, die met de elfde tijd aan de verkeerde kant van de streep strandde. Daniel Ricciardo, die dit weekend zijn rentree maakt na in Zandvoort zijn linkerhand te hebben gebroken, verloor zijn laatste rondetijd en eindigde zijn eerste kwalificatie terug bij AlphaTauri zo als vijftiende. Alfa Romeo-rijders Zhou Guanyu en Valtteri Bottas waren na Q2 eveneens klaar, wat ook gold voor Haas-rijder Kevin Magnussen.

Q3: Tegenslag voor Verstappen

Verstappen was de eerste die een tijd op de klokken bracht in Q3. Hij opende met een 1.35.081, nadat hij iets wijd was gegaan bij het uitkomen van de laatste bocht. De Nederlander kwam boos op de boordradio, omdat hij aan het einde van zijn ronde last had van teamgenoot Perez, die op dat moment op het punt stond om aan een vliegende ronde te beginnen. "Well done, well fucking done there. What the fuck was that in the last corner?" klonk het bij Verstappen. Leclerc kwam vervolgens over de streep in een tijd van 1.34.829, terwijl ook Hamilton onder de 1.35 ging met 1.34.885.

Met nog vier minuten op de klok keerden de overgebleven tien rijders terug op het circuit voor een laatste snelle ronde. Leclerc verbeterde zich naar 1.34.723, waarna de ogen gericht waren op Verstappen. De Limburger had zich verremd bij de eerste bocht, maar reed niettemin een nieuwe snelste tijd met 1.34.718. Bij de negentiende bocht was hij echter buiten de baan gegaan, waardoor zijn rondetijd al snel geschrapt werd. Verstappen eindigde de kwalificatie in Austin vervolgens als zesde.

Hamilton was sterk onderweg maar bleef uiteindelijk achter Norris steken op P3. De zevenvoudig wereldkampioen deelt de tweede startrij met Sainz, die twee tienden langzamer ging dan zijn teammaat bij Ferrari. Russell was vijfde en treft Verstappen dus naast zich op de grid. Gasly, Ocon, Perez en Piastri completeren zondag de top-tien op de startopstelling.

Het weekend in Austin gaat zaterdag verder met het sprintgedeelte. Om 19.30 uur Nederlandse tijd wordt de sprint shootout verreden, waarna om 0.00 uur de sprintrace van start gaat.

Video: Max Verstappen komt tijdens Q3 boos op de boordradio

Uitslag kwalificatie 2023 F1 Grand Prix van de Verenigde Staten: