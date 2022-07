VIDEO: Zware klapper Carlos Sainz Sr. in Extreme E

Het elektrische off-road kampioenschap Extreme E is deze week te gast op Sardinië. Op donderdag vond de eerste racedag plaats. In de finale ging het goed mis. Rallylegende Carlos Sainz werd op hoge snelheid aangetikt door Johan Kristoffersson, waardoor de Spanjaard de controle over zijn wagen verloor en meerdere keren over de kop sloeg. Sainz kon op eigen kracht uit zijn vernielde auto kruipen. Wel werd hij voor een controle naar het ziekenhuis vervoerd. Gelukkig bleek hij daar geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. “Gelukkig waren de medische checks in orde en heb ik het ziekenhuis mogen verlaten. Ik heb nog wel enorm veel pijn.”

De veroorzaker van het incident kreeg een straf van dertig seconden. Veel te weinig, zo liet Sainz weten: “Ik ben zeer teleurgesteld over wat er op het circuit gebeurd is, en vooral over het feit dat er voor dit zware ongeluk een straf van slechts dertig seconden is uitgedeeld. In meer dan veertig jaar in de autosport is dit een van de meest serieuze acties die ik ooit heb gezien zonder bijpassende straf.”