Al-Attiyah: "Ik doe volgend jaar mee in Extreme E"

De coureur uit Qatar scoorde zijn eerste Extreme E-podium in Chili na een indrukwekkend optreden van de CUPRA ABT-formatie gedurende het weekend, geholpen door een straf voor de uiteindelijke racewinnaars Tanner Foust en Emma Gilmour. Al-Attiyah kreeg zo de beloning voor een reeks goede prestaties die niet beloond werden en kon zodoende terugkijken op een succesvolle terugkeer in Zuid-Amerika.

Q: Hoe voelt het om weer in Zuid-Amerika te zijn? Je hebt hier twee Dakars gewonnen?

Al-Attiyah: "Het is geweldig om hier weer te zijn, de autosport leeft hier als geen ander. Ik heb heel vaak in Chili geracet en ik ben blij dat we hier terug zijn, ik heb hier nog altijd veel vrienden."

Q: Wat is je analyse van het Extreme E-seizoen?

Al-Attiyah: "Het is voor mij een volledig nieuw kampioenschap, ik heb geprobeerd om me aan te passen op de nieuwe dingen in deze klasse. Ik denk dat ik de snelheid heb en sterk ben; ik moet alleen nog wat leren en dan kunnen we volgend jaar het kampioenschap winnen."

Q: Hoe ziet de toekomst van Extreme E eruit en hoor jij in die toekomst?

Al-Attiyah: "De toekomst van Extreme E is heel erg gericht op natuurvriendelijk zijn, ze doen heel veel zaken om op dat vlak vooruitgang te boeken. Natuurlijk zal ik volgend seizoen onderdeel zijn van Extreme E."

Q: Hoe voelt het podium in Chili? Hoop je op nog een podium voor het eind van dit seizoen?

Al-Attiyah: "Ik ben heel blij met het podium dat ik met Klara [Andersson] behaald heb. We hadden al een paar kansen gehad met Jutta [Kleinschmidt], maar we hadden steeds pech. Het podium is goed, maar we moeten nog leren. Ik denk dat we de laatste races veel geleerd hebben. Ik denk dat we nu heel dicht bij nog een podium zijn, we hebben getoond dat we enorm hard werken. Het goed gevoel is er nu om er in Uruguay opnieuw voor te gaan."

Q: Denk je dat Fernando Alonso in zijn volgende deelname in de Dakar kan vechten voor de overwinning?

Al-Attiyah: "Als je het hebt over Fernando Alons, hij heeft in 2020 hele goede dingen laten zien in de Dakar. Hij beschikt over het talent en hij is een echte vechter. Als hij terugkeert in de Dakar, kan hij zeker winnen."

Q: Wie zie je als de grootste rivalen voor je volgende Dakar? Hangt het nog zo erg af van de navigatie?

Al-Attiyah: "In de volgende Dakar zullen we onze titel verdedigen na de winst in 2020, ik denk dat er veel goede deelnemers meedoen. Ik weet zeker dat ik hard moet werken, de navigatie is daarin heel belangrijk. Het draait in de Dakar niet alleen om snelheid, maar ook om navigatie. Het is een hele lange wedstrijd, ik denk dat we op ons best moeten zijn om te kunnen winnen."