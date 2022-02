Drukke en lastige start van het Extreme E-seizoen 2022 voor Al-Attiyah en Kleinschmidt

Het Extreme E-kampioenschap reisde afgelopen week af naar Saudi-Arabië, waar op 19 en 20 februari in Neom de eerste race van het tweede seizoen van de competitie plaatsvond. Het seizoen 2022 moet het keerpunt worden voor de CUPRA, want de line-up en de auto vormen in potentie een winnend duo. De nieuwe Tavascan Extreme E is de bolide waarmee het talent van Nasser Al-Attiyah en Jutta Kleinschmidt omgezet moet worden in snelheid en competitiviteit. Het gaat echter niet altijd van een leien dakje en het bewijs daarvan werd in de eerste race van het jaar geleverd.

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Foto door: Motorsport Images

We kunnen stellen dat beide coureurs vastberaden, gemotiveerd en vol overtuiging aan de start stonden. Alles leek op de juiste plaats te vallen, tot Al-Attiyah een foutje maakte. Hij kende geen perfecte start, had wat tijd nodig om de achterstand te herstellen en toen hij zijn rivalen aan het inhalen was, maakte een foutje een einde aan zijn race. Zijn teamgenote Jutta Kleinschmidt vatte de gebeurtenissen perfect samen: "Wat een weekend voor ons! We hebben veel ups en downs gehad. We hadden een goede start, we waren tevreden met ons tempo en toen haalde Nasser de finishlijn niet, waardoor we helemaal achteraan stonden. Onze hoop was gericht op de tweede kwalificatie, en we slaagden erin om terug te komen tot de zesde positie, wat ons een plek in de halve finale zou opleveren. Maar toen kregen we een straf vanwege het incident tussen Carlos Sainz en Nasser, en dat wierp ons opnieuw terug. De race was waanzinnig, we waren echt gemotiveerd om te winnen, we hadden een goede strategie, en ondanks dat ik dichtbij kwam, was de ophanging behoorlijk beschadigd: de auto was erg onrustig omdat we de schokdemper moesten vervangen. We kwamen dicht bij de overwinning, maar het was niet genoeg.”

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, Team X44, Laia Sanz, Carlos Sainz, Sainz XE Team, en Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Toch is het altijd belangrijk om naar de positieve kant te kijken, en het weekend was cruciaal qua kennis en ervaring: Al-Attiyah had nog niet eerder in dit soort auto's gereden en toonde meteen zijn vaardigheden. Hij had het nog nooit eerder in een dergelijk format geracet en als je naar het grotere plaatje kijkt, is het meer dan terecht om te stellen dat hij zich snel aan de competitie zal aanpassen. Al-Attiyah was zeer optimistisch aan het einde van het weekend: "Het is een leuke week geweest want ik heb veel geleerd ondanks de problemen die we hebben gehad. Ik heb wat fouten gemaakt maar over het algemeen ben ik tevreden. Ik wil het CUPRA-team bedanken voor deze kans, we hebben onze snelheid laten zien en ik denk dat we sterk kunnen zijn en het veel beter kunnen doen in de komende races". Naast de vaardigheden en de snelheid van de Dakar-winnaar rekent ABT CUPRA op een coureur die wat teweeg kan brengen bij het publiek. Op de social media-accounts van Extreme E werd flink gestemd op het team en Al-Attiyah, waardoor zij met 39 procent van de stemmen de GridPlay Ceremony wonnen. De impact van Al-Attiyah kan de Extreme E meer bekendheid geven en meer fans betrekken bij dit nieuwe concept.

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Foto: Motorsport Images

En tot slot was er zaterdag een moment dat echt de menselijke kant van de strijd vertegenwoordigde en dat erkenning verdient. Het was iets warms en oprechts, en het paste bij de geest en de waarden van grote sporters. Toen coureur Christine Gutierrez zaterdag zwaar crashte, ging Jutta Kleinschmidt onmiddellijk naar het medisch centrum om haar collega te steunen. Zij was de enige coureur die dat deed en dat is een bewijs van haar fair play. Jutta vertegenwoordigt de kracht, de motivatie, de passie en het medeleven waarop elke motorsporter of gewoon motorsportliefhebber zou moeten kunnen rekenen.

We zullen moeten afwachten hoe het seizoen verloopt, het positieve voor de ABT Cupra is dat het na een moeilijke eerste ronde alleen maar beter zou moeten gaan. De volgende race is over drie maanden in Cerdeña. Het gaat niet om hoe het begint, maar hoe het eindigt!

Jutta Kleinschmidt, Nasser Al-Attiyah, Abt Cupra XE. Foto: Motorsport Images